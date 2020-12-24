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Бездумная исполнительность

На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
24 декабря 2020 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что к 30-летию Независимости в Украине построят самую длинную трассу в стране - М-30. Они должна соединить запад и восток. Об этом он сообщил в ходе визита главы государства Владимира Зеленского в Запорожскую область.

Тимошенко показал проект трассы и напомнил, что ее построят по инициативе президента.

Часть дороги восстановили уже в этом году, а часть доделают в следующем. Длина трассы составит 1 400 километров. Из них 200 километров сейчас находятся на оккупированных территориях.

Замглавы ОП отметил, что сейчас самая длинная дорога в Украине имеет протяженность 800 километров.
По материалам: NewsOne

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Комментарии к статье «На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток»

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что к 30-летию Независимости в Украине построят самую длинную трассу в стране - М-30. Они должна соединить запад и восток. Об этом он сообщил в ходе визита главы государства Владимира Зеленского в Запорожскую область.

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