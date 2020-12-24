На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что к 30-летию Независимости в Украине построят самую длинную трассу в стране - М-30. Они должна соединить запад и восток. Об этом он сообщил в ходе визита главы государства Владимира Зеленского в Запорожскую область.

Тимошенко показал проект трассы и напомнил, что ее построят по инициативе президента.

Часть дороги восстановили уже в этом году, а часть доделают в следующем. Длина трассы составит 1 400 километров. Из них 200 километров сейчас находятся на оккупированных территориях.

Замглавы ОП отметил, что сейчас самая длинная дорога в Украине имеет протяженность 800 километров.