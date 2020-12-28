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Бездумная исполнительность

Hackett - английский бренд люксовой одежды

Татьяна Ковалева
28 декабря 2020 Просмотров: 46  
Hackett - настоящий британский стиль в каждой детали.

Марка, которая на данный момент символизирует собой эталон британского престижа, начиналась, как небольшое предприятие, организованное Джереми Хаккетом и Эшли Ллойдом.

В то время рынок Портобелло в Лондоне был главным местом для модников всей страны, которые искали уникальные дополнения к своему гардеробу, но не находили их среди ограниченного ассортимента популярных брендов. Друзья занялись поиском интересных изделий у людей, а также посещая различные блошиные рынки. Найденные вещи они восстанавливали и модернизировали, а после продавали искушенной публике.

Данное предприятие оказалось настолько успешным, что вскоре они решили перенести свои знания и опыт на собственное производство, организовав пошив одежды с нуля. Секрет успеха Hackett кроется в его принципиальности. Для изготовления используются только самые лучшие материалы, а также марка часто сотрудничает с различными именитыми деятелями фэшн-индустрии для разработки новых коллекций и отдельных моделей в оригинальном оформлении. В 80-х годах фирма активно начинает поддерживать различные спортивные лиги, так появились легендарные фирменные поло, которые были обязаны быть в гардеробе у каждого статусного модника. Сегодня она спонсирует чемпионаты по теннису, гребле, а также является официальным представителем гоночной команды Aston Martin. Компания сделала многое для повышения статуса национального промысла на мировом уровне, за что была удостоена множества наград и премий.

Безупречное качество, характерный британский стиль и универсальность делают ее одним из самых востребованных английских брендов. Между тем стоит отметить разнообразие дизайнов, ведь Hackett - это отнюдь не только пиджаки, рубашки и брюки. Каждая модель выполнена в оригинальном стиле и преподносит свой взгляд на модные каноны современности. Экспериментируя с материалами, фасонами и пошивом марке удалось объединить традиции поколений в актуальном деловом и кэжуал-стиле, который будет одинаково интересен как состоятельным людям с консервативным взглядом на мир, так и молодым экспрессивным максималистам. В ассортименте марки вы найдете рубашки, поло, пиджаки и другие топы, верхнюю одежду, брюки и конечно аксессуары.

В Украине приобрести оригинальную продукцию можно, посетив интернет-бутик официального представителя лейбла - Saks’85. Все товары имеют гарантию качества от производителя, а приобрести их можно онлайн с доставкой в любой регион Украины, и оплатой при получении наложенным платежом.

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