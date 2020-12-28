Hackett - английский бренд люксовой одежды

|28 декабря 2020
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Марка, которая на данный момент символизирует собой эталон британского престижа, начиналась, как небольшое предприятие, организованное Джереми Хаккетом и Эшли Ллойдом.
В то время рынок Портобелло в Лондоне был главным местом для модников всей страны, которые искали уникальные дополнения к своему гардеробу, но не находили их среди ограниченного ассортимента популярных брендов. Друзья занялись поиском интересных изделий у людей, а также посещая различные блошиные рынки. Найденные вещи они восстанавливали и модернизировали, а после продавали искушенной публике.
Данное предприятие оказалось настолько успешным, что вскоре они решили перенести свои знания и опыт на собственное производство, организовав пошив одежды с нуля. Секрет успеха Hackett кроется в его принципиальности. Для изготовления используются только самые лучшие материалы, а также марка часто сотрудничает с различными именитыми деятелями фэшн-индустрии для разработки новых коллекций и отдельных моделей в оригинальном оформлении. В 80-х годах фирма активно начинает поддерживать различные спортивные лиги, так появились легендарные фирменные поло, которые были обязаны быть в гардеробе у каждого статусного модника. Сегодня она спонсирует чемпионаты по теннису, гребле, а также является официальным представителем гоночной команды Aston Martin. Компания сделала многое для повышения статуса национального промысла на мировом уровне, за что была удостоена множества наград и премий.
Безупречное качество, характерный британский стиль и универсальность делают ее одним из самых востребованных английских брендов. Между тем стоит отметить разнообразие дизайнов, ведь Hackett - это отнюдь не только пиджаки, рубашки и брюки. Каждая модель выполнена в оригинальном стиле и преподносит свой взгляд на модные каноны современности. Экспериментируя с материалами, фасонами и пошивом марке удалось объединить традиции поколений в актуальном деловом и кэжуал-стиле, который будет одинаково интересен как состоятельным людям с консервативным взглядом на мир, так и молодым экспрессивным максималистам. В ассортименте марки вы найдете рубашки, поло, пиджаки и другие топы, верхнюю одежду, брюки и конечно аксессуары.
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• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
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