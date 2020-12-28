Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

|28 декабря 2020
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Менеджер шведской организации Alliance, Мария Inverno Гунина, не так давно рассказала о том, через какие преобразования прошли киберспортсмены в течение последнего десятка лет. А также в одном из своих интервью менеджер поделилась различиями игроков из СНГ и Европы.
Мария полагает, что сегодня, когда киберспорт и Dota 2 стали невероятно популярны, звезды киберспорта тоже засияли с новой силой. И теперь можно сказать, что они вполне сравнимы с выдающимися личностями из других областей деятельности. К слову, актуальную информацию о рейтинге киберспортсменов и ставках на киберспортивные дисциплины можно найти на сайте https://dotabetz.com/ru/. Однако, несмотря на высокий статус, считает Мария, далеко не каждый игрок данному статусу соответствует.
Вот о чем поведала Мария в своем интервью: "Сейчас важно понимать, что современные игроки обладают очень важным статусом. Их можно сравнить с настоящими рок-звездами. Так было и раньше, однако они без лишнего пафоса заходили в мир Киберспорта через главный вход и были вынуждены находиться вместе с другими, сидя в зрительном зале. Однако теперь игроки превратились в настоящих селебрити. У них свои требования, они входят в эту вселенную через черный вход — ведь иначе толпа попросту снесет их с просьбами дать автограф или сделать совместное фото".
При сознании этих изменений, подчеркивает Мария, публике становятся более понятными и те трансформации, что произошли с игроками. Это не значит, что все они слишком "зазнались"; просто их важность выросла в соответствии с возрастанием популярности киберспортивных дисциплин. Поэтому это можно назвать естественным процессом. Однако вместе с тем, на плечи киберспортсменов упала и большая ответственность. Они позволяют себе даже те вещи, что не могут позволить себе популярные личности из других областей — например, звезды традиционных видов спорта либо шоу-бизнеса. Например, это могут быть высказывания на грани фола, эпатажные поступки и так далее.
Гунина также полагает, что киберспортсмены из стран СНГ сейчас намного более эмоциональны, а это существенным образом сказывается на стиле их игры. Что касается игроков из Европы, их отличает очень ответственный подход к делу. "Я считаю, что игроки из СНГ отличаются страстностью, увлеченностью. Для них киберспорт — это, прежде всего, страсть, а не рутина. Одни считают, что это плохо, так как нужно иметь холодную голову на плечах. Но есть и плюсы. Ведь наши игроки обладают более сильной игровой интуицией, они часто ведут себя непредсказуемо. А это позволяет сделать из игры поистине фантастическое зрелище", — говорится в интервью.
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• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
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• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
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• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
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• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
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• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
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Менеджер шведской организации Alliance, Мария Inverno Гунина, не так давно рассказала о том, через какие преобразования прошли киберспортсмены в течение последнего десятка лет. А также в одном из своих интервью менеджер поделилась различиями игроков из СНГ и Европы.