Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

Менеджер шведской организации Alliance, Мария Inverno Гунина, не так давно рассказала о том, через какие преобразования прошли киберспортсмены в течение последнего десятка лет. А также в одном из своих интервью менеджер поделилась различиями игроков из СНГ и Европы.

Мария полагает, что сегодня, когда киберспорт и Dota 2 стали невероятно популярны, звезды киберспорта тоже засияли с новой силой. И теперь можно сказать, что они вполне сравнимы с выдающимися личностями из других областей деятельности. К слову, актуальную информацию о рейтинге киберспортсменов и ставках на киберспортивные дисциплины можно найти на сайте https://dotabetz.com/ru/. Однако, несмотря на высокий статус, считает Мария, далеко не каждый игрок данному статусу соответствует.

Рок-звезды современности

Вот о чем поведала Мария в своем интервью: "Сейчас важно понимать, что современные игроки обладают очень важным статусом. Их можно сравнить с настоящими рок-звездами. Так было и раньше, однако они без лишнего пафоса заходили в мир Киберспорта через главный вход и были вынуждены находиться вместе с другими, сидя в зрительном зале. Однако теперь игроки превратились в настоящих селебрити. У них свои требования, они входят в эту вселенную через черный вход — ведь иначе толпа попросту снесет их с просьбами дать автограф или сделать совместное фото".

Киберспортсмены на постсоветском пространстве и в Европе

При сознании этих изменений, подчеркивает Мария, публике становятся более понятными и те трансформации, что произошли с игроками. Это не значит, что все они слишком "зазнались"; просто их важность выросла в соответствии с возрастанием популярности киберспортивных дисциплин. Поэтому это можно назвать естественным процессом. Однако вместе с тем, на плечи киберспортсменов упала и большая ответственность. Они позволяют себе даже те вещи, что не могут позволить себе популярные личности из других областей — например, звезды традиционных видов спорта либо шоу-бизнеса. Например, это могут быть высказывания на грани фола, эпатажные поступки и так далее.

Гунина также полагает, что киберспортсмены из стран СНГ сейчас намного более эмоциональны, а это существенным образом сказывается на стиле их игры. Что касается игроков из Европы, их отличает очень ответственный подход к делу. "Я считаю, что игроки из СНГ отличаются страстностью, увлеченностью. Для них киберспорт — это, прежде всего, страсть, а не рутина. Одни считают, что это плохо, так как нужно иметь холодную голову на плечах. Но есть и плюсы. Ведь наши игроки обладают более сильной игровой интуицией, они часто ведут себя непредсказуемо. А это позволяет сделать из игры поистине фантастическое зрелище", — говорится в интервью.