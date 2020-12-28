Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

Учебные заведения Европы, Канады и США считаются самыми престижными в мире. Но многие считают получение образования за границей чем-то недостижимым, ведь на эту тему публикуется слишком мало информации. Компания Karandash служит представителем более чем 1 200 зарубежных ВУЗов, школ и колледжей на территории Украины. Агентство предлагает услуги сопровождения при поступлении и в процессе обучения. Осуществляется помощь с оформлением документов, визы.

Услуги агентства

Грамотный подбор учебного заведения в разы увеличивает шансы на успешное поступление. Но обычно учащемуся трудно сориентироваться самостоятельно, тем более, что вся доступная информация дается на английском языке. Специалисты Karandash.ua занимаются подбором учебных заведений, помогают абитуриентам поступить и начать обучение. Предлагается помощь с устройством на курсы иностранных языков и в детские лагеря.

Направления работы агентства:

Среднее образование — обучение в школе за границей открывает большие возможности, увеличивает шансы на поступление в зарубежный ВУЗ. В том числе и на бесплатное отделение.

Высшее образование – возможность получить диплом, который будет котироваться во всех странах.

Языковые курсы для детей от 5 лет. Обучение с носителями языка даст максимальный результат.

Детские лагеря позволят ребенку не только отдохнуть, но и получить навыки общения на иностранном языке.

Сотрудники компании подберут программу обучения, которая подойдет не только по цене. Обязательно учитывается перспектива получения работы по выбранному направлению. Поэтому из огромного списка предлагаются только те предложения, которые позволят студенту или школьнику в будущем получить престижную профессию.

Веские причины для обращения в агентство «Карандаш»

Компания предоставляет услуги комплексно. Опытные агенты помогут с составлением портфолио и прохождением экзаменов, подготовят к тесту по английскому IELTS. Предлагаются услуги профориентации, которые позволят определиться с выбором подходящей профессии.

Преимущества агентства «Карандаш»:

Компания аккредитована несколькими зарубежными организациями. Имеется сертификат Британского Совета.

Участие в международных выставках позволяет агентству находить новых партнеров. А еще получать скидки для своих клиентов.

Каждому клиенту предоставляется личный менеджер, который будет предоставлять поддержку 24/7.

Партнерские скидки делают цены на обучение более низкими, чем при личной подаче документов.

Гарантируется полная приватность.

Чтобы воспользоваться услугами агентства, можно оставить заявку на официальном сайте, позвонить по одному из указанных телефонов или заказать обратный звонок. Если воспользоваться услугами фирмы под ключ, не придется даже лично заниматься оформлением документов.