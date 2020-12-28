 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

Татьяна Ковалева
28 декабря 2020 Просмотров: 60  

Учебные заведения Европы, Канады и США считаются самыми престижными в мире. Но многие считают получение образования за границей чем-то недостижимым, ведь на эту тему публикуется слишком мало информации. Компания Karandash служит представителем более чем 1 200 зарубежных ВУЗов, школ и колледжей на территории Украины. Агентство предлагает услуги сопровождения при поступлении и в процессе обучения. Осуществляется помощь с оформлением документов, визы.

Услуги агентства

Грамотный подбор учебного заведения в разы увеличивает шансы на успешное поступление. Но обычно учащемуся трудно сориентироваться самостоятельно, тем более, что вся доступная информация дается на английском языке. Специалисты Karandash.ua занимаются подбором учебных заведений, помогают абитуриентам поступить и начать обучение. Предлагается помощь с устройством на курсы иностранных языков и в детские лагеря.

Направления работы агентства:

  • Среднее образование — обучение в школе за границей открывает большие возможности, увеличивает шансы на поступление в зарубежный ВУЗ. В том числе и на бесплатное отделение.
  • Высшее образование – возможность получить диплом, который будет котироваться во всех странах.
  • Языковые курсы для детей от 5 лет. Обучение с носителями языка даст максимальный результат.
  • Детские лагеря позволят ребенку не только отдохнуть, но и получить навыки общения на иностранном языке.

Сотрудники компании подберут программу обучения, которая подойдет не только по цене. Обязательно учитывается перспектива получения работы по выбранному направлению. Поэтому из огромного списка предлагаются только те предложения, которые позволят студенту или школьнику в будущем получить престижную профессию.

Веские причины для обращения в агентство «Карандаш»

Компания предоставляет услуги комплексно. Опытные агенты помогут с составлением портфолио и прохождением экзаменов, подготовят к тесту по английскому IELTS. Предлагаются услуги профориентации, которые позволят определиться с выбором подходящей профессии.

Преимущества агентства «Карандаш»:

  • Компания аккредитована несколькими зарубежными организациями. Имеется сертификат Британского Совета.
  • Участие в международных выставках позволяет агентству находить новых партнеров. А еще получать скидки для своих клиентов.
  • Каждому клиенту предоставляется личный менеджер, который будет предоставлять поддержку 24/7.
  • Партнерские скидки делают цены на обучение более низкими, чем при личной подаче документов.
  • Гарантируется полная приватность.

Чтобы воспользоваться услугами агентства, можно оставить заявку на официальном сайте, позвонить по одному из указанных телефонов или заказать обратный звонок. Если воспользоваться услугами фирмы под ключ, не придется даже лично заниматься оформлением документов.

Последние новости

28 декабря 2020

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Hackett - английский бренд люксовой одежды

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость

24 декабря 2020

На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток

Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине

Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января

В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году

11 модных тенденций современного дизайна интерьера

Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах

Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП

19 декабря 2020

Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу

Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря

Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы

Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису

Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга

Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают

Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи

13 декабря 2020

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса

Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG

Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев

Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале

Кодирование поможет избавиться от алкоголизма

Как изменится мир после начала массовой вакцинации

По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте

Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали

Также в разделе

Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

— 28 декабря 2020 —

Менеджер шведской организации Alliance, Мария Inverno Гунина, не так давно рассказала о том, через какие преобразования прошли киберспортсмены в течение последнего десятка лет. А также в одном из своих интервью менеджер поделилась различиями игроков из СНГ и Европы.

Читать далее ⇒

Hackett - английский бренд люксовой одежды

— 28 декабря 2020 —

Марка, которая на данный момент символизирует собой эталон британского престижа, начиналась, как небольшое предприятие, организованное Джереми Хаккетом и Эшли Ллойдом.

Читать далее ⇒

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

— 28 декабря 2020 —

В Украине проведут экспериментальный проект с регистрации места жительства в электронной форме. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Читать далее ⇒

ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость

— 28 декабря 2020 —

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) в 2021 году начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

28 декабря 2020

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Hackett - английский бренд люксовой одежды

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость

24 декабря 2020

На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток

Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине

Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января

В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году

11 модных тенденций современного дизайна интерьера

Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах

Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП

19 декабря 2020

Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу

Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря

Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы

Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису

Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга

Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают

Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи

13 декабря 2020

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса

Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG

Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев

Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале

Кодирование поможет избавиться от алкоголизма

Как изменится мир после начала массовой вакцинации

По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте

Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top