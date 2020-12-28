Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

|28 декабря 2020
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Учебные заведения Европы, Канады и США считаются самыми престижными в мире. Но многие считают получение образования за границей чем-то недостижимым, ведь на эту тему публикуется слишком мало информации. Компания Karandash служит представителем более чем 1 200 зарубежных ВУЗов, школ и колледжей на территории Украины. Агентство предлагает услуги сопровождения при поступлении и в процессе обучения. Осуществляется помощь с оформлением документов, визы.
Грамотный подбор учебного заведения в разы увеличивает шансы на успешное поступление. Но обычно учащемуся трудно сориентироваться самостоятельно, тем более, что вся доступная информация дается на английском языке. Специалисты Karandash.ua занимаются подбором учебных заведений, помогают абитуриентам поступить и начать обучение. Предлагается помощь с устройством на курсы иностранных языков и в детские лагеря.
Направления работы агентства:
Сотрудники компании подберут программу обучения, которая подойдет не только по цене. Обязательно учитывается перспектива получения работы по выбранному направлению. Поэтому из огромного списка предлагаются только те предложения, которые позволят студенту или школьнику в будущем получить престижную профессию.
Компания предоставляет услуги комплексно. Опытные агенты помогут с составлением портфолио и прохождением экзаменов, подготовят к тесту по английскому IELTS. Предлагаются услуги профориентации, которые позволят определиться с выбором подходящей профессии.
Преимущества агентства «Карандаш»:
Чтобы воспользоваться услугами агентства, можно оставить заявку на официальном сайте, позвонить по одному из указанных телефонов или заказать обратный звонок. Если воспользоваться услугами фирмы под ключ, не придется даже лично заниматься оформлением документов.
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• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
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