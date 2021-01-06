В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

|6 января 2021
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Министерство здравоохранения инициировало изменения в перечень товаров, подпадающих под ограничения на продажу при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января. Об этом УНН сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.
"Минздрав инициировал изменения в Постановление №1236, касающиеся в том числе и конкретизации перечня товаров, подпадающих под ограничения на продажу в период локдауна. Прежде всего, отмечу, что много фейковой информации в интернете, о чем сегодня уже заявлял министр здравоохранения Степанов. В постановлении предусмотрена продажа товаров первой необходимости (не менее 60% торговой площади - ред.) - продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов", - заявил нардеп.
Также Мокан добавил, что будет разрешена продажа бытовой химии и печатных СМИ.
"Это касается и алкоголя и табачных изделий, ведь была дезинформация об их запрете. Второй пункт еще важнее. Сегодня-завтра Минэкономики и Минздрав должны представить подробную коммуникацию по этому вопросу. На своем брифинге министр Степанов должен более подробно рассказать об этом. Плюс - может быть инфографика от Кабмина. То есть, должны прокоммуницировать за эти дни более подробно обо всех запретах", - подытожил представитель Кабмина в Верховной Раде.
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Министерство здравоохранения инициировало изменения в перечень товаров, подпадающих под ограничения на продажу при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января. Об этом УНН сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.