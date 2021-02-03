Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие

Верховная Рада приняла за основу законопроект 3908-1 об усилении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины.

“Часто бывает так, что, мало того, что человек в семье испытывает насилие, да еще и из бюджета семьи тратятся средства на покрытие этих санкций. Когда злоупотребитель, насильник, не работает, то эти средства идут из бюджета пострадавшего лица. Вместо этого, мы предлагаем ввести полезно-общественные работы по направлению соответствующих денег пострадавшей стороне, а также увеличить срок админнаказания”, — сказала депутат Марина Бардина.

Законопроект, согласно пояснительной записке, разработан с целью усовершенствования правового регулирования привлечения к ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания, а также практической реализации права пострадавшего лица на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате домашнего насилия.

Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предлагаются законопроектом, в частности, добавляют санкцию в виде “выполнение общественно полезных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, или административный арест на срок до десяти суток”.

Что было раньше

В сентябре прошлого года Кабинет Министров одобрил для внесения в Верховную Раду законопроект об ответственности военнослужащих, полицейских и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, за совершение домашнего насилия на общих основаниях.

Сообщается, что законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают: