6 критериев выбора прогулочной коляски

Подрастающий малыш становится все более любопытным. А получив способность сидеть, нуждается в специальном транспортном средстве.

Хорошая коляска для прогулок – это не только комфорт для малыша, но и удобство для родителей. Как выбрать ее правильно, разберём в материале ниже.

На какие критерии опираться при выборе

Эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие показатели при покупке коляски:

практичность;

вес;

механизм складывания;

тип колёс;

удобство управления.

Дополнительные фишки и аксессуары будут бонусом к покупке хорошего транспортного средства.

Удобство

Оценивая комфорт управления, важно выбрать коляску с правильной высотой родительской ручки и возможностью корректировки угла ее наклона. Также будет преимуществом возможность менять положение ручки, устанавливая таким образом прогулочный блок лицом к себе или от себя. То есть малыш будет ехать либо лицом к маме, либо спиной к ней. Дополнительный бонус – корзина для продуктов под прогулочным блоком.

Колеса

Если коляска покупается только на весенне-летний период, можно приобрести транспортное средство с небольшими маневренными колесами. Для городских улиц они – то, что нужно. Если молодая мама будет катать коляску по проселочным дорогам или снегу/грязи, лучше отдать предпочтение транспортному средству с резиновыми надувными колесами. Они обеспечат большую проходимость.

Практичность

Обязательно стоит отследить качество обивочного материала. Он должен быть водоотталкивающим, дышащим. В идеале – обработан грязеотталкивающей пропиткой. Важный момент: обивка по-максимуму должна сниматься с коляски, чтобы её можно было постирать в стиральной машине. В этом случае транспортное средство всегда будет чистым и приятным для малыша и родителей.

Безопасность

Коляска должна быть оснащена минимум трехточечными ремнями безопасности. Чем их больше, тем лучше и для мамы, и для малыша. Маленький непоседа слишком подвижен и мама может не уследить за ребёнком. Ремни безопасности надежно фиксируют ребенка в прогулочном блоке.

Многофункциональный механизм

Хорошо, когда в прогулочной коляске ребенок может не только сидеть, но и полулежать, и даже лежать. Поэтому стоит обратить внимание на спинку, которая способна менять положение. В современных колясках как минимум их три. В качестве дополнительных преимуществ удобной коляски – наличие бамперов, всевозможных кармашков для бутылочек, игрушек, влажных салфеток.

Механизм складывания

Выделяют всего два основных варианта:

Книжка. Имеет устойчивую колесную базу и механизм складывания. Сиденье наклоняется вперёд. У самых совершенных колясок предусмотрена суперкомпактная функция складывания и их ношение по типу рюкзака.

Трость. Такая прогулочная коляска занимает минимум места даже в разложенном состоянии, что уже говорить о сложенном. Коляску-трость можно легко занести в общественный транспорт, хранить даже в малогабаритный квартире. Лёгкий вес такой коляски обусловлен полыми алюминиевыми трубками конструкции.

При покупке прогулочной коляски всегда тестируйте ее прямо в магазине. Механизм должен работать идеально.