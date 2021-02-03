В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону

В ЕС обновили ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали жестче. Также отныне будут требовать отрицательный ПЦР-тест для въезда в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Совет Европейского Союза утвердил новые рекомендации по ограничению на поездки в Шенгенскую зону, введенные из-за пандемии COVID-19.

В частности, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические. Для этого этой стране надо выполнить ряд критериев. В частности, количество новых случаев COVID-19 не должно превышать 25 на 100 000 населения в течение последних 14 дней. При этом количество новых случаев заболевания за последние две недели должна сокращаться или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом.

Кроме того, страна должна проводить более 300 тестов на 100 000 населения в течение семи дней, а количество положительных тестов на коронавирус за последние семь дней не должно превышать четыре процента. Также во внимание будет приниматься наличие или отсутствие различных мутаций коронавируса.

Исходя из этих критериев, Совет ЕС обновлять список государств, для граждан которых границы Шенгенской зоны будут открыты. Последний раз перечень просматривали 28 января. В нем остались только семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

Дополнительные ограничения на необходимые поездки в ЕС

Попрежнему разрешенными останутся так называемые необходимые поездки. То есть на территорию Шенгена пускают граждан и резидентов стран ЕС, а также, например, работников транспорта или дипломатов. Теперь для въезда будут требовать отрицательный ПЦР-тест, который был сделан в течение 72-х часов до въезда на территорию Шенгена. Не распространяется это правило только на работников транспорта, например водителей. Также страны могут по своему усмотрению применять дополнительные ограничения по приезде - карантин, самоизоляцию или дополнительное тестирование на коронавирус.

Рекомендации предусматривают и возможность ограничить категории людей, имеющих право на необходимые поездки. Это будет касаться прежде всего тех третьих стран, где эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается, в частности из-за распространения новых вариантов коронавируса.

Эти ограничения приняты в виде рекомендаций, поскольку вопросы пересечения границы находятся в компетенции государств ЕС. Именно национальные правительства ответственность за их внедрение. Впрочем, поскольку государства Евросоюза совместно приняли эти рекомендации, то ожидается, что они будут им следовать.

Рекомендации распространяются на все страны ЕС, кроме Ирландии, а также на Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Дания имеет право решать, выполнять их или нет.