|3 февраля 2021
|Просмотров: 81
|
Миллиардер, основатель компании Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании. Это случится в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте.
Безос перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Его место займет возглавляющий сейчас Amazon Web Services Энди Джесси.
Ранее стало известно, что вице-президент Amazon Тим Брей уволился из компании, протестуя против решений руководства уволить работников складов, которые протестовали из-за условий работы во время пандемии коронавирус.
Напомним, основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на сохранение окружающей среды. Миллиардер передал деньги 16 организациям из "Фонда Земли Безоса".
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
• Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею
• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
• 6 критериев выбора прогулочной коляски
• Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие
25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
• Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года
• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
• Как правильно сделать ставки на Дота-2: советы для новичков
• НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
• Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"
• Конец январскому "локдауну": что запрещено с 25 января
22 января 2021
• В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников
• Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"
• в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие
• Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления
• Значение оптимизации сайта: почему ресурс надо продвигать
• В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020
• Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса
18 января 2021
• Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия
• Социологи замеряли уровень доверия к соцопросам
• Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр
• "Традиция ныряния в прорубь": в ПЦУ развеяли миф о массовых крещенских купаниях
• Как происходит раздел имущества при разводе
• В Мексике запустили роскошный локомотив с безлимитным алкоголем
• Адаптивный карантин хотят продлить до 31 марта
• На Apple подали в суд с требованием удалить из AppStore мессенджер Telegram
• Шмыгаль рассказал, останутся ли субсидии после уменьшения цены на газ
• Климат в Украине поменялся: в ближайшие годы страну ждут сильные засухи и резкие штормовые явления
— 3 февраля 2021 —
Министерство цифровой трансформации планирует перевести в цифру многие государственные услуги и реестры. В связи с этим произойдет сокращение чиновников. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
— 3 февраля 2021 —
В ЕС обновили ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали жестче. Также отныне будут требовать отрицательный ПЦР-тест для въезда в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
— 3 февраля 2021 —
Подрастающий малыш становится все более любопытным. А получив способность сидеть, нуждается в специальном транспортном средстве.
— 3 февраля 2021 —
Верховная Рада приняла за основу законопроект 3908-1 об усилении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины.
Приветствую, гость! Вход
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
• Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею
• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
• 6 критериев выбора прогулочной коляски
• Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие
25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
• Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года
• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
• Как правильно сделать ставки на Дота-2: советы для новичков
• НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
• Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"
• Конец январскому "локдауну": что запрещено с 25 января
22 января 2021
• В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников
• Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"
• в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие
• Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления
• Значение оптимизации сайта: почему ресурс надо продвигать
• В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020
• Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса
18 января 2021
• Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия
• Социологи замеряли уровень доверия к соцопросам
• Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр
• "Традиция ныряния в прорубь": в ПЦУ развеяли миф о массовых крещенских купаниях
• Как происходит раздел имущества при разводе
• В Мексике запустили роскошный локомотив с безлимитным алкоголем
• Адаптивный карантин хотят продлить до 31 марта
• На Apple подали в суд с требованием удалить из AppStore мессенджер Telegram
• Шмыгаль рассказал, останутся ли субсидии после уменьшения цены на газ
• Климат в Украине поменялся: в ближайшие годы страну ждут сильные засухи и резкие штормовые явления
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Джефф Безос покидает пост CEO Amazon»
Миллиардер, основатель компании Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании. Это случится в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте.