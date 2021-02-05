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Бездумная исполнительность

В Украине ввели электронные трудовые книжки
5 февраля 2021 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов Украины.

Законопроектом предусматривается:

  • установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника;
  • внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи;
  • после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись;
  • ввести возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.

Если лицом перенесено назначения пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер ее пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.

Стоит заметить, что правительство еще в июне 2020 года проголосовало за принятие законопроекта, который разрешает ведение учета трудовой деятельности работников в электронной форме.

В то же время напомним, что 27 ноября 2019 года еще правительство Алексея Гончарука проголосовало за введение электронных трудовых книжек.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Украине ввели электронные трудовые книжки»

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов Украины.

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