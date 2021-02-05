В Украине ввели электронные трудовые книжки

Законопроектом предусматривается:

установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника;

внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи;

после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись;

ввести возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.

Если лицом перенесено назначения пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер ее пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.

Стоит заметить, что правительство еще в июне 2020 года проголосовало за принятие законопроекта, который разрешает ведение учета трудовой деятельности работников в электронной форме.

В то же время напомним, что 27 ноября 2019 года еще правительство Алексея Гончарука проголосовало за введение электронных трудовых книжек.