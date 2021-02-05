Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров

|5 февраля 2021
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Наушники – полезный и удобный аксессуар не только для меломанов. Его активно используют журналисты, переводчики, пользователи Skype, люди других профессий, а также имеющие другие увлечения. Такие устройства бывают разных видов. Одни из самых востребованных и современных – Bluetooth-наушники.
Особенность таких устройств заключается в работе без использования стационарного передатчика. Они имеют большую зону действия – в среднем до 10 метров. При этом трансляцию нельзя перехватить. Надежную защиту обеспечивает уникальная кодировка.
Важное преимущество, которое имеют наушники с блютузом, заключается в удобстве их использования. Это обеспечивает отсутствие проводов. Использовать такие аксессуары можно во время бега, занятий спортом и других активностей.
Служат такие устройства намного дольше, чем проводные их аналоги. Это обусловлено тем, что одной из наиболее распространенных поломок у наушников является нарушение целостности их проводов.
Перечисляя преимущества, нельзя не отметить стильный дизайн, привлекающий внимание окружающих. Bluetooth-наушники выглядят элегантно и аккуратно.
Сегодня в продаже можно найти модели с расширенным функционалом. Например, у некоторых из них имеются личные плееры, аккумуляторы, плейлисты.
Беспроводные наушники имеют кодеки, обеспечивают быстрое соединение. Эти функции имеют важное значение, но они являются не единственными особенностями.
У многих аксессуаров такого типа есть собственные приложения. С их помощью можно настраивать определенный перечень функций: отключать голосовые подсказки, задавать резервное время, позволяющее экономить заряд батареи. Некоторые приложения способны обновлять прошивку. Такая особенность дает возможность добавлять новые опции, а также исправлять возможные проблемы.
При выборе Bluetooth-гарнитуры следует учитывать следующее:
Планируя покупку, желательно отдать предпочтение продукции производства известного бренда.
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• 6 критериев выбора прогулочной коляски
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25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
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• Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр
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