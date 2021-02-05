Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров

Наушники – полезный и удобный аксессуар не только для меломанов. Его активно используют журналисты, переводчики, пользователи Skype, люди других профессий, а также имеющие другие увлечения. Такие устройства бывают разных видов. Одни из самых востребованных и современных – Bluetooth-наушники.

Особенность таких устройств заключается в работе без использования стационарного передатчика. Они имеют большую зону действия – в среднем до 10 метров. При этом трансляцию нельзя перехватить. Надежную защиту обеспечивает уникальная кодировка.

Плюсы Bluetooth-наушников

Важное преимущество, которое имеют наушники с блютузом, заключается в удобстве их использования. Это обеспечивает отсутствие проводов. Использовать такие аксессуары можно во время бега, занятий спортом и других активностей.

Служат такие устройства намного дольше, чем проводные их аналоги. Это обусловлено тем, что одной из наиболее распространенных поломок у наушников является нарушение целостности их проводов.

Перечисляя преимущества, нельзя не отметить стильный дизайн, привлекающий внимание окружающих. Bluetooth-наушники выглядят элегантно и аккуратно.

Сегодня в продаже можно найти модели с расширенным функционалом. Например, у некоторых из них имеются личные плееры, аккумуляторы, плейлисты.

Уникальные особенности

Беспроводные наушники имеют кодеки, обеспечивают быстрое соединение. Эти функции имеют важное значение, но они являются не единственными особенностями.

У многих аксессуаров такого типа есть собственные приложения. С их помощью можно настраивать определенный перечень функций: отключать голосовые подсказки, задавать резервное время, позволяющее экономить заряд батареи. Некоторые приложения способны обновлять прошивку. Такая особенность дает возможность добавлять новые опции, а также исправлять возможные проблемы.

Что нужно учитывать при выборе

При выборе Bluetooth-гарнитуры следует учитывать следующее:

предстоящие условия и цели использования (во время прогулки, занятий спортом, пребывания дома или в офисе, для разговоров или прослушивания музыки);

наличие дополнительных функций и возможностей (например, надежная фиксация в ушных раковинах, влагозащита, шумоподавление и т. д.);

звуковые характеристики (современные модели разработаны с использованием новых технологий, позволяющими во много раз ускорить передачу сигнала).

Планируя покупку, желательно отдать предпочтение продукции производства известного бренда.