AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев

|7 февраля 2021
|Просмотров: 77
|
Сегодня стало известно о доступе Украины к еще одной вакцине от коронавирусной болезни COVID-19. Так, помимо препарата от производителей Pfizer и BioNTech, Sinovac и AstraZeneca, украинцы смогут получить прививку вакциной, разработаной компанией Novavax. О том, что на сегодня известно об этих вакцинах и чем они отличаются, подробнее в статье УНН.
Разработанная американской Pfizer и немецкой BioNTech, BNT162b2 представляет собой вакцину на основе матричной РНК, которая содержит как синтетические, так и химически полученные компоненты, а также компоненты, полученные ферментативным путем из природных веществ, таких как белки.
Вакцина не содержит живых вирусов.
Ее неактивные ингредиенты включают хлорид калия, одноосновный калий, фосфат, хлорид натрия, дигидрат двухосновного фосфата натрия и сахарозу, а также небольшое количество других ингредиентов.
По данным разработчиков, возможные побочные эффекты вакцины включают боль в месте инъекции, утомляемость, головную боль, мышечную боль, озноб, боль в суставах, лихорадку, отек в месте инъекции, покраснение в месте инъекции, тошноту, недомогание и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов).
Рекомендуется введение двух доз вакцины внутримышечно с интервалом в 21 день. Препарат требует особых условий хранения — в морозильной камере при температуре от −60 до −80 °C или в термоконтейнере при температуре от −60 до −90 °C.
Компании заявили об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний своего препарата в ноябре 2020 года. Окончательные результаты испытаний показали эффективность вакцины в 95%.
В вакцине от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, представлен аденовирус шимпанзе — предположительно безопасный для человека патоген, который может проникать в его клетки, но не размножаться в них.
Ученые модифицировали структуру генома этого аденовируса таким образом, чтобы он заставлял организм человека вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2, которые помогают иммунитету распознавать реальные вирусные частицы.
Первые испытания этой вакцины проводились во многих странах. В общей сложности в эксперименте участвовало 23,7 тыс. человек. По итогам, вакцина была эффективна на 70,4% (эффективность варьировалась от 54,8% до 80,6% в зависимости от разных факторов, включая дозу и метод введения прививки).
В то же время, накануне в компании сообщили о промежуточные результаты третьей фазы новых испытаний вакцины. Согласно заявлениям разработчиков, теперь ее эффективность составляла 82% — при интервале введения второй дозы через 12 недель после первой.
Китайский производитель Sinovac, наряду с другими крупными компаниями, представил свою вакцину-кандидата. CoronaVac является инактивированной - она использует убитые частицы вируса, чтобы подвергнуть иммунную систему организма воздействию вируса, не рискуя получить серьезную реакцию.
На бумаге одно из главных преимуществ CoronaVac заключается в том, что ее можно хранить при 2-8 градусах Цельсия, как и оксфордскую вакцину.
В январе бразильский институт Бутантана заявил, что вакцина была эффективна на 78% в легких случаях и на 100% эффективна против тяжелых и умеренных инфекций.
Однако уже спустя неделю институт заявил, что общий уровень эффективности упал до 50,4%, если включить “очень легкие” случаи, не требующие медицинской помощи.
Стоит отметить, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что если китайская вакцина компании Sinovac Biotech на поставку которой Украина заключила контракт, не пройдет финальную стадию клинических испытаний, средства Украине вернут в полном объеме.
Препарат американского концерна Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе — S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц.
На прошлой неделе Novavax сообщил, что разработанная им вакцина прошла вторую и третью фазу клинических испытаний. Ее эффективность составляет 89,3%.
В исследовании, проведенном в Великобритании приняли участие более 15 000 участников в возрасте от 18 до 84 лет, в том числе 27% в возрасте старше 65 лет. Промежуточный анализ показал, что вакцина эффективно действует также и в случае местной мутации коронавируса.
Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию.
Министр здравоохранения Маским Степанов обьявил сегодня, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.
На сегодня также известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.
Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.
Помимо этого, в декабре прошлого года стало известно, что Украина заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя Sinovac Biotech. Речь идет про 1,9 млн доз.
Минздрав Украины надеется начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале 2021 и до 2022 года вакцинировать не менее 50% населения — уже выделено 9 приоритетных групп. Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан.
7 февраля 2021
• Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери
• В чем состоят преимущества систем замещения волос
• AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев
5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
• Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею
• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
• 6 критериев выбора прогулочной коляски
• Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие
25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
• Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года
• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
• Как правильно сделать ставки на Дота-2: советы для новичков
• НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
• Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"
• Конец январскому "локдауну": что запрещено с 25 января
22 января 2021
• В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников
• Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"
• в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие
• Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления
• Значение оптимизации сайта: почему ресурс надо продвигать
• В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020
• Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса
18 января 2021
• Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия
— 7 февраля 2021 —
Считается, что прическа способна изменить человека до неузнаваемости. Однако не все готовы идти на длительные перемены. Есть способ измениться, сохраняя при этом натуральные волосы естественными, не испортив их. Это использование парика.
— 5 февраля 2021 —
Для всех специалистов в области красоты и моды большое значение имеет наличие качественного профессионального оборудования. Даже если вы не имеете отношения к этой профессии, но достаточно внимательно подходите к уходу за волосами, то вам тоже подойдет данная продукция. Ведь используя качественные инструменты, вы сможете сделать свою прическу идеальной.
— 5 февраля 2021 —
В Украине могут запретить размещение рекламы на автодорогах. Евроинтеграционный комитет Верховной рады дал заключение по соответствующему законопроекту №4534. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
— 5 февраля 2021 —
Наушники – полезный и удобный аксессуар не только для меломанов. Его активно используют журналисты, переводчики, пользователи Skype, люди других профессий, а также имеющие другие увлечения. Такие устройства бывают разных видов. Одни из самых востребованных и современных – Bluetooth-наушники.
Приветствую, гость! Вход
7 февраля 2021
• Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери
• В чем состоят преимущества систем замещения волос
• AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев
5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
• Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею
• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
• 6 критериев выбора прогулочной коляски
• Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие
25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
• Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года
• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
• Как правильно сделать ставки на Дота-2: советы для новичков
• НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
• Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"
• Конец январскому "локдауну": что запрещено с 25 января
22 января 2021
• В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников
• Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"
• в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие
• Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления
• Значение оптимизации сайта: почему ресурс надо продвигать
• В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020
• Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса
18 января 2021
• Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев»
Сегодня стало известно о доступе Украины к еще одной вакцине от коронавирусной болезни COVID-19. Так, помимо препарата от производителей Pfizer и BioNTech, Sinovac и AstraZeneca, украинцы смогут получить прививку вакциной, разработаной компанией Novavax. О том, что на сегодня известно об этих вакцинах и чем они отличаются, подробнее в статье УНН.