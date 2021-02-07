AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев

Сегодня стало известно о доступе Украины к еще одной вакцине от коронавирусной болезни COVID-19. Так, помимо препарата от производителей Pfizer и BioNTech, Sinovac и AstraZeneca, украинцы смогут получить прививку вакциной, разработаной компанией Novavax. О том, что на сегодня известно об этих вакцинах и чем они отличаются, подробнее в статье УНН.

BNT162b2

Разработанная американской Pfizer и немецкой BioNTech, BNT162b2 представляет собой вакцину на основе матричной РНК, которая содержит как синтетические, так и химически полученные компоненты, а также компоненты, полученные ферментативным путем из природных веществ, таких как белки.

Вакцина не содержит живых вирусов.

Ее неактивные ингредиенты включают хлорид калия, одноосновный калий, фосфат, хлорид натрия, дигидрат двухосновного фосфата натрия и сахарозу, а также небольшое количество других ингредиентов.

По данным разработчиков, возможные побочные эффекты вакцины включают боль в месте инъекции, утомляемость, головную боль, мышечную боль, озноб, боль в суставах, лихорадку, отек в месте инъекции, покраснение в месте инъекции, тошноту, недомогание и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов).

Рекомендуется введение двух доз вакцины внутримышечно с интервалом в 21 день. Препарат требует особых условий хранения — в морозильной камере при температуре от −60 до −80 °C или в термоконтейнере при температуре от −60 до −90 °C.

Компании заявили об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний своего препарата в ноябре 2020 года. Окончательные результаты испытаний показали эффективность вакцины в 95%.

AZD1222

В вакцине от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, представлен аденовирус шимпанзе — предположительно безопасный для человека патоген, который может проникать в его клетки, но не размножаться в них.

Ученые модифицировали структуру генома этого аденовируса таким образом, чтобы он заставлял организм человека вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2, которые помогают иммунитету распознавать реальные вирусные частицы.

Первые испытания этой вакцины проводились во многих странах. В общей сложности в эксперименте участвовало 23,7 тыс. человек. По итогам, вакцина была эффективна на 70,4% (эффективность варьировалась от 54,8% до 80,6% в зависимости от разных факторов, включая дозу и метод введения прививки).

В то же время, накануне в компании сообщили о промежуточные результаты третьей фазы новых испытаний вакцины. Согласно заявлениям разработчиков, теперь ее эффективность составляла 82% — при интервале введения второй дозы через 12 недель после первой.

CoronaVac

Китайский производитель Sinovac, наряду с другими крупными компаниями, представил свою вакцину-кандидата. CoronaVac является инактивированной - она использует убитые частицы вируса, чтобы подвергнуть иммунную систему организма воздействию вируса, не рискуя получить серьезную реакцию.

На бумаге одно из главных преимуществ CoronaVac заключается в том, что ее можно хранить при 2-8 градусах Цельсия, как и оксфордскую вакцину.

В январе бразильский институт Бутантана заявил, что вакцина была эффективна на 78% в легких случаях и на 100% эффективна против тяжелых и умеренных инфекций.

Однако уже спустя неделю институт заявил, что общий уровень эффективности упал до 50,4%, если включить “очень легкие” случаи, не требующие медицинской помощи.

Стоит отметить, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что если китайская вакцина компании Sinovac Biotech на поставку которой Украина заключила контракт, не пройдет финальную стадию клинических испытаний, средства Украине вернут в полном объеме.

NVX‑CoV2373

Препарат американского концерна Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе — S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц.

На прошлой неделе Novavax сообщил, что разработанная им вакцина прошла вторую и третью фазу клинических испытаний. Ее эффективность составляет 89,3%.

В исследовании, проведенном в Великобритании приняли участие более 15 000 участников в возрасте от 18 до 84 лет, в том числе 27% в возрасте старше 65 лет. Промежуточный анализ показал, что вакцина эффективно действует также и в случае местной мутации коронавируса.

Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Маским Степанов обьявил сегодня, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.

На сегодня также известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Помимо этого, в декабре прошлого года стало известно, что Украина заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя Sinovac Biotech. Речь идет про 1,9 млн доз.

Минздрав Украины надеется начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале 2021 и до 2022 года вакцинировать не менее 50% населения — уже выделено 9 приоритетных групп. Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан.