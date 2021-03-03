Украина запускает русскоязычный канал иновещания

"UATV с 1 марта становится русскоязычным иновещанием. Формат развлекательно- информационный. В принципе у этих каналов (UATV и "ДОМ") есть самое главное (то что их связывает и в чем они одинаковы) - это безусловная основная задача - нести правду об Украине, нести правду о позиции власти в стране, относительно того что происходит в мире, относительно того что происходит внутри Украины независимой и на временно оккупированной территории. Но целевые аудитории у каналов разные - UATV направлен на внешнего зрителя, он вещает в мир позицию Украины, позицию власти по отношению к событиям, которые происходят в мире, Украине, на временно оккупированных территориях. А канал "ДОМ" вещает в основном для жителей временно оккупированных территориий у которых есть такой запрос на получение информации".

UATV - украинский телеканал иновещания, входит в ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Начал вещание 1 октября 2015.

"ДОМ" – государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал в составе госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Начал вещание 1 марта 2020 года. Его сигнал в метровом и дециметровом диапазонах (то есть, в аналоговом и цифровом форматах) транслируется на временно оккупированные территории (ВОТ) Донбасса и АР Крым. Он создан для объективного информирования украинцев, оказавшихся в оккупации, о ситуации в Украине, мире и в их временно оккупированных районах.