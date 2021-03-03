Украина запускает русскоязычный канал иновещания

|3 марта 2021
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Украина с 1 марта запускает русскоязычный канал иновещания UATV. Об этом в эфире телеканала "ДОМ" рассказала генеральный директор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Юлия Островская.
"UATV с 1 марта становится русскоязычным иновещанием. Формат развлекательно- информационный. В принципе у этих каналов (UATV и "ДОМ") есть самое главное (то что их связывает и в чем они одинаковы) - это безусловная основная задача - нести правду об Украине, нести правду о позиции власти в стране, относительно того что происходит в мире, относительно того что происходит внутри Украины независимой и на временно оккупированной территории. Но целевые аудитории у каналов разные - UATV направлен на внешнего зрителя, он вещает в мир позицию Украины, позицию власти по отношению к событиям, которые происходят в мире, Украине, на временно оккупированных территориях. А канал "ДОМ" вещает в основном для жителей временно оккупированных территориий у которых есть такой запрос на получение информации".
UATV - украинский телеканал иновещания, входит в ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Начал вещание 1 октября 2015.
"ДОМ" – государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал в составе госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Начал вещание 1 марта 2020 года. Его сигнал в метровом и дециметровом диапазонах (то есть, в аналоговом и цифровом форматах) транслируется на временно оккупированные территории (ВОТ) Донбасса и АР Крым. Он создан для объективного информирования украинцев, оказавшихся в оккупации, о ситуации в Украине, мире и в их временно оккупированных районах.
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• Как относятся украинцы к России, а россияне к Украине: данные двух опросов
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• Олимпиада-2020: власти Японии рассматривает возможность проведения Игр без иностранных зрителей
• Укрпочта к 8 марта выпустит марки в стиле "ню"
25 февраля 2021
• Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы
• В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19
• Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%
• Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста
• Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020
• Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка
• В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
23 февраля 2021
• Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
• В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку
• Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери
• В чем состоят преимущества систем замещения волос
• AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев
5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
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Украина с 1 марта запускает русскоязычный канал иновещания UATV. Об этом в эфире телеканала "ДОМ" рассказала генеральный директор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Юлия Островская.