Электронные больничные: когда введут и как это будет работать

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа "Некоторые вопросы формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности". Электронные больничные будут выдавать после появления технической возможности.

Проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Приказом планируется установить, что при наличии соответствующей технической возможности внесение медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестр медицинских заключений является обязательным с 1 апреля 2021 года для всех учреждений здравоохранения и физических лиц-предпринимателей, которые получили лицензию на медицинскую практики.

Однако до появления технической возможности заполняется листок нетрудоспособности в соответствии с действующими требованиями.

Документом предлагается установить, что техническая возможность в электронной системе здравоохранения возникает с даты обнародования на веб-сайте электронной системы здравоохранения информации о подключенных к центральной базе данных электронных медицинских информационных системах и соответствующем расширении их функциональных возможностей.

Как отмечается в пояснительной записке, по состоянию на сегодня насущной проблемой в государстве являет фальсификация бумажных больничных. Так, за 9 месяцев 2020 года принято от страхователей заявлений-расчетов для финансирования материального обеспечения для более чем 1,6 млн застрахованных лиц на сумму 10,7 млрд грн. Вместе с тем, распространены массовые практики "продажи" поддельных больничных и необоснованной выдачи подлинных больничных недобросовестными врачами.

"На сегодня Фонд социального страхования Украины проверяет не более 10% листков нетрудоспособности. Государство теряет более 1 млн грн в год на оплату необоснованно выданных листков нетрудоспособности, учитывая только подтвержденные случаи по результатам проверки", - говорится в документе.

В Минздраве ожидают, что внедрение механизма формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности будут способствовать: