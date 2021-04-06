|6 апреля 2021
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6 апреля 2021
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Seba – французская компания, которая считается лидером по производству роликов для фристайла и фрискейта. Хотя это сравнительно молодая компания, ее продукция завоевала доверие роллеров по всему миру, ведь их ролики привлекают надежностью и прочностью. Бренд создает ролики для разных стилей, в разных бюджетных категориях, что позволяет найти модель на любой вкус и финансовые возможности.
Приветствую, гость! Вход
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• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
• City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома
• Seba – большой выбор коньков для разных стилей
• Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование
22 марта 2021
• Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак
• Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
• 5 Идей как Сделать офис уютным
• В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков
• В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году
21 марта 2021
• Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса
• Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ
• Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой
• Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов
• Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей
• Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать
• МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
• "Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия
17 марта 2021
• 90 процентов говорят правду: доказано полиграфом
• В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей
• Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители
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