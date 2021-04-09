|9 апреля 2021
|Просмотров: 18
|
Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет.
Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.
"Не будет цифровизации паспортов-книжек, поскольку книжек в Украине было выпущено десятки миллионов, и они все в бумаге", - отметил он.
Баник подчеркнул, что обработать такие колоссальные объемы данных почти нереально.
"Проверить их валидность, учитывая, что обмена данными между многими государственными реестрами не было, почти нереально. Поэтому мы рекомендуем всем переходить на ID-карты", - заявил представитель министерства.
Для тех, кто не хочет переходить на ID-карты, уточнил Баник, есть биометрический загранпаспорт, который позволяет пользоваться всеми государственными услугами в сфере обслуживания наравне с обычным.
Этот документ оцифрован и отображается в мобильном приложении "Дія".
9 апреля 2021
• Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет
• Начисления за коммуналку за год выросли на 40%
• Украина легализовала медицинский каннабис
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
• City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома
• Seba – большой выбор коньков для разных стилей
• Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование
22 марта 2021
• Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак
• Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
• 5 Идей как Сделать офис уютным
• В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков
• В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году
21 марта 2021
• Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса
• Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ
• Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой
• Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов
• Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей
• Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать
• МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
— 9 апреля 2021 —
Правительство Украины постановлением № 324 от 7 апреля исключило из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.
— 6 апреля 2021 —
Гості онлайн казино Планета 777 вибирають для гри ігрові слоти, зібрані в окремому розділі. Відомі виробники співпрацюють з казино, і їх ігрові автомати представлені на сайті. Ігрові слоти підібрані в казино з урахуванням переваг різних категорій користувачів.
— 6 апреля 2021 —
Отбор квалификационного курса Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сумела пройти женщина-военнослужащий. Это произошло впервые с 2016 года.
— 5 апреля 2021 —
Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа "Некоторые вопросы формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности". Электронные больничные будут выдавать после появления технической возможности.
Приветствую, гость! Вход
9 апреля 2021
• Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет
• Начисления за коммуналку за год выросли на 40%
• Украина легализовала медицинский каннабис
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
• City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома
• Seba – большой выбор коньков для разных стилей
• Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование
22 марта 2021
• Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак
• Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
• 5 Идей как Сделать офис уютным
• В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков
• В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году
21 марта 2021
• Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса
• Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ
• Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой
• Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов
• Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей
• Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать
• МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет»
Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет.