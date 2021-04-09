В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе

|9 апреля 2021
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В Украине оформили первую декларацию в режиме совместного транзита на национальном уровне с применением компьютеризированной системы NCTS - со временем страна сможет присоединиться к Конвенции о процедуре общего транзита.
Об этом сообщает Минфин.
Сейчас NCTS работает в Украине в национальном масштабе, который является необходимым этапом подготовки для присоединения Украины к Конвенции о процедуре общего транзита и международного применения NCTS.
На этом этапе в Украине одновременно с NCTS будет работать и привычная система контроля доставки товаров. В этот период будет существовать возможность самостоятельно выбирать систему, к которой будут подаваться транзитные декларации.
"Регулярное использование субъектами внешнеэкономической деятельности NCTS и соответствие критериям по соблюдению законодательства, надежности внутренних процессов и финансовой устойчивости является основанием для последующего получения ими специальных транзитных упрощений", - говорят в Минфине.
Присоединение к Конвенции позволит Украине в частности ввести обмен таможенной информацией о транзитных грузах с 35 странами в режиме реального времени, а также использовать единую таможенную декларацию и единую финансовую гарантию.
Кроме того, это позволит ввести специальные транзитные упрощения и общую финансовую гарантию.
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В Украине оформили первую декларацию в режиме совместного транзита на национальном уровне с применением компьютеризированной системы NCTS - со временем страна сможет присоединиться к Конвенции о процедуре общего транзита.