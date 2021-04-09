В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе

В Украине оформили первую декларацию в режиме совместного транзита на национальном уровне с применением компьютеризированной системы NCTS - со временем страна сможет присоединиться к Конвенции о процедуре общего транзита.

Об этом сообщает Минфин.

Сейчас NCTS работает в Украине в национальном масштабе, который является необходимым этапом подготовки для присоединения Украины к Конвенции о процедуре общего транзита и международного применения NCTS.

На этом этапе в Украине одновременно с NCTS будет работать и привычная система контроля доставки товаров. В этот период будет существовать возможность самостоятельно выбирать систему, к которой будут подаваться транзитные декларации.

"Регулярное использование субъектами внешнеэкономической деятельности NCTS и соответствие критериям по соблюдению законодательства, надежности внутренних процессов и финансовой устойчивости является основанием для последующего получения ими специальных транзитных упрощений", - говорят в Минфине.

Присоединение к Конвенции позволит Украине в частности ввести обмен таможенной информацией о транзитных грузах с 35 странами в режиме реального времени, а также использовать единую таможенную декларацию и единую финансовую гарантию.

Кроме того, это позволит ввести специальные транзитные упрощения и общую финансовую гарантию.