|16 апреля 2021
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Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на своих веб-сайтах.
Требования к структурам собственности утвердил Национальный банк Украины (НБУ), сообщает пресс-служба регулятора.
Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в НБУ для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.
По данным пресс-службы, требования к раскрытию структуры собственности небанковских финучреждений заработают с 17 апреля 2021 года. В течение двух месяцев небанковские финансовые учреждения должны раскрыть структуру собственности. В течение 6 месяцев с даты вступления в силу новых правил компании, которые не имеют прозрачной структуры собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести в соответствие с новыми требованиями.
Согласно решению НБУ:
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Комментарии к статье «НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев»
Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на своих веб-сайтах.