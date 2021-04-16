Как выбрать зимние женские сапоги

Когда приходят холода, вопрос теплой обуви становится максимально актуальным. К счастью, на сегодняшний день существует огромнейший выбор самых разнообразных моделей. При чем они сочетают в себе как заботу о здоровье, так и прекрасный стиль. Тем не менее, чтобы выбрать “ту самую” пару и не испытывать послепокупочный диссонанс (когда пришла домой и не понимаешь, зачем вообще купила эту вещь), важно знать несколько основных правил их подбора. На что обращать внимание, где совершать покупки, чтоб иметь гарантию качества, какие модели забирать с руками и ногами, а какие обходить стороной. Обо всем этом мы поговорим сегодня.

Какой материал лучше

Ни для кого не секрет, что натуральная кожа - является самым износостойким, комфортным, самым популярным выбором для каждого сезона. Для зимы она в особенности хороша тем, что имеет свойство растягиваться. Поэтому, надевая махровые носки, можно не беспокоиться, что “все начнет давить”. Если размер подобран правильно - сапожки просто немного потянутся и примут форму стопы. Так, Вы не будете испытывать дискомфорта.

Что касается замши - бесспорно, этот материал выглядит дороже, он придает обладательнице некий шарм. Тем не менее, если Вы решаетесь на такую красоту, знайте, что ухаживать придется гораздо тщательнее. Во-первых, обязательно приобретите спреи по защите от влаги. Используйте их перед каждым выходом на улицу, какая бы погода не была. Во-вторых, у Вас в арсенале должна появится щеточка со специальным ворсом, который будет бережно очищать поверхность от грязи, пыли. Если Вас не пугает этот процесс, то можете спокойно делать выбор в сторону такой обуви.

Нубук тоже неплохое решение. Он попроще в обращении, чем предыдущий материал. Его отличительной особенностью является легкая структура, прочность и простота в эксплуатации. За счет пористой поверхности, ноги могут спокойно дышать, но при этом нубук хорошо держит тепло внутри ботинок. Поэтому, здесь только Ваше предпочтение по внешнему виду.

Если же Вам тяжело определиться, что из перечисленных моделей нравится больше, возможно Вы - визуал, и Вам нужно именно смотреть. В таком случае, можете перейти по ссылке в интернет-магазин, который представляет обувь с каждым из этих материалов, и найти “ту самую” пару станет гораздо легче.

Подбор по обхвату ноги

У каждых ног свое индивидуальное строение. Поэтому, очень важно выбирать сапоги, учитывая эту личную особенность. Если у Вас худые ножки, то сделать выбор не станет большой проблемой. На такие икры подойдут практически любые модели. Единственное - не выбирайте слишком сильный оверсайз, чтоб не создавалось ощущение галош. Девушкам со стандартной полнотой голенища можно жить спокойно - здесь каждая пара - Ваша. Так что в этом случае Вы можете опираться только на желаемый цвет, фасон, материал. Если же Вы обладательница немного (или много) широких икр - обращайте свое внимание на сапоги с застежками, шнуровками, резиновыми вставками и т.д. То есть, с какими-то аксессуарами, которые облегчат “вхождение”. Если же Вы просто влюбились в какую-то определенную модель и ничего не можете поделать, так сильно ее хотите - обувные ателье делают растяжку голенища. Только перед этим обязательно посоветуйтесь с мастерами, отправьте фотографию, чтоб не совершить поспешную покупку.

Выбор утеплителя

Как известно, для зимнего периода существуют два вида утеплителей: европейка (когда мех идет до косточки, а дальше тонкая шерстяная подкладка) и по всей длине. Но какой бы вариант Вам бы не приглянулся, самое главное - материалы. Лучшим утеплением для Ваших ножек станет овчина или любой другой натуральный мех. Для этого есть несколько причин. Первая - такой материал не боится влаги, ножки дышат, благодаря плотному ворсу создается теплый микроклимат внутри ботинка. Также отлично подойдет шерсть. За счет оптимальной плотности набивки ворса она более долговечна, отлично выносит даже -20, не подвержена истиранию и даже немного дешевле в ценовой категории. Что же касается искусственных заменителей - греют они по началу так же хорошо, как все ранее перечисленные утеплители, но после не длительного периода - стаптываются. Прослойка становится все меньше, за счет этого стопы начинают замерзать гораздо раньше.

Подошва и каблук

Самое распространенное правило для сохранения тепла внутри обуви - чем выше от земли, тем лучше. Поэтому, зимой останавливайте свое внимание на парах с тракторной, широкой, массивной подошвой. Это поможет при гололеде, при плюсовой после сильных заморозков, при заснеженности. По поводу каблуков однозначно лучше вычеркнуть шпильки и другие узкие возвышенности. В принципе, если каблуки с широким сечением, квадратные, высотой до 7 см - то их можно рассматривать, как хороший вариант. Но самое главное - проверяйте все швы и места склеек. Если видите какие-то торчащие нитки, или недобросовестный стык - не надейтесь, что все будет ок. Не будет. Пару месяцев - и Вы снова в поисках новой обуви. Лучше отложите такие ботинки и найдите им качественную замену.

Наличие аксессуаров

Здесь речь идет не о камнях, шипах и прочих дополнениях. А больше о нюансах, которые помогут Вам наслаждаться покупкой при каждом ее применении. Например, высокие сапоги со шнуровкой до самого верха могут превратить ежедневный ритуал в мучение. Если это не вынужденная мера, лучше отдайте предпочтение змейкам. Или же резинкам, как в ботильонах челси, которые сейчас на пике популярности. Тогда будет три в одном: стиль, удобство, теплота. Также на зиму лучше отказаться от “инкрустации” любого размера стразами - они имеют свойство выпадать от перепадов температур, постоянном воздействии со снегом и грязью. А вот железные вставки, ремешки и подобные украшения - отлично впишутся в трендовый стиль, и при этом не создадут таких проблем.

Места покупки

Пожалуй, чуть ли не самый главный момент, на который нужно обращать внимание, прежде чем идти за новеньким приобретением. Всего есть три основных места, где люди обычно занимаются шоппингом: рынок, фирменные бутики, интернет-магазины. В первом случае из плюсов - Вы можете купить сапоги дешевле. И это, пожалуй, единственный плюс. В остальном - Вас могут обмануть по материалам, по производителю, рассказать, что это итальянское качество или, особо любимое: “Девушка, это Турция!”. Но что тут рассказывать, Вы и сами все знаете. Рынок не самое лучшее место, если Вы хотите хорошую обувь и здоровую нервную систему. Поэтому, самый лучший выбор - это проверенные магазины. Они могут быть как онлайн, так и оффлайн. Очень многие бутики создали свои сайты на просторах интернет и теперь Вы можете наслаждаться покупками, не выходя из дома. Один из отличных таких примеров - магазин обуви Марио Музи. Такие бутики дают гарантию на весь свой ассортимент, отличаются высоким качеством и достойным уровнем обслуживания.