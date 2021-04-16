Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"

|16 апреля 2021
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Антимонопольный комитет начал рассмотрение дел против АО КБ "Приватбанк" и АО "Ощадбанк" - подозревает банки в установлении завышенной комиссии за эквайринг. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Так, для проведения расчетов через платежные терминалы, торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера. Этим банкам предприниматели и платят комиссию эквайринга.
Банки-эквайры в свою очередь платят банкам-эмитентам (которые выпускают платежные карточки) межбанковскую комиссию - интерчейндж. Ее размер устанавливается международными платежными системами. Как объясняют в АМКУ, она одинакова для всех банков, но отличается по типу карты, видом деятельности торговца и тому подобное.
"Если банк-эмитент и банк-эквайер - один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать к тарифу по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчейндж", - говорят в комитете. Отмечается, что услуги эквайринга в течение 2018-20 гг. предоставляли около 30 банков, то есть рынок потенциально конкурентен.
В то же время, именно "Приватбанк" и "Ощадбанк" имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.
В АМКУ заявляют, что такое положение АО "Ощадбанк" и АО КБ "ПриватБанк" имеет структурные признаки монопольного на рынке услуг эквайринга. Положение банков, в частности, единоличная ли это или коллективная монополия, будут определять в ходе расследования.
По данным комитета, уже известно, что госбанки устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчейндж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги.
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Антимонопольный комитет начал рассмотрение дел против АО КБ "Приватбанк" и АО "Ощадбанк" - подозревает банки в установлении завышенной комиссии за эквайринг. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.