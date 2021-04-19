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Бездумная исполнительность

Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира
19 апреля 2021 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Разница в цене самого дешевого и самого дорогого ПЦР-теста на коронавирус в аэропортах мира достигает 396 долларов США. Такой вид тестирования стал фактически универсальным требованием для любого вида международных путешествий в 2021 году.

Об этом говорится в исследовании британской компании Skytrax, которая осуществляет проверку и составляет рейтинг авиакомпаний и аэропортов.

Оказалось, что международный аэропорт Кансай в Японии имеет самые высокие цены со стандартной платой за тест в размере 404 доллара США, а самая низкая стоимость зафиксирована в Индии для внутренних клиентов, отправляющихся из аэропорта Мумбаи. ПЦР-тест там стоит 8 долларов США.

Исследование охватило 77 аэропортов в Европе, Африке, Азии, Северной и Южной Америке.

Отмечается, что в некоторых странах тестирование устанавливается национальным правительством и может субсидироваться. Самые высокие цены на тесты фиксируются в развитых странах, где уровень инфраструктуры, персонала и цены на лабораторные издержки являются высокими.

В ЕС самый дешевый тест зафиксировали в аэропорту Риги - 44 доллара, много немецких аэропортов взимают плату в около 80 долларов, а в Великобритании тесты в аэропорту колеблются в диапазоне между 82 и 135 долларами.

Многие аэропорты США пока не предлагают на месте ПЦР-тестирование, но среди тех, что предлагают, аэропорт Форт-Лодердейл самый дешевый - 106 долларов. Самый дорогой тест - в Международном аэропорту Сан-Франциско - 261 доллар.

"Несмотря на то, что инфраструктура тестирования в аэропортах значительно развилась за последние 6 месяцев, цены, скорость и удобство процесса в большинстве стран, вероятно, останутся существенным фактором сдерживания крупных международных поездок для многих клиентов", - отмечается в исследовании.

Skytrax также подчеркивает отсутствие глобальной сплоченности в тестировании. Кроме существенной разницы в ценах между самой высокой и самой низкой стоимостью ПЦР-теста, стандартное время обработки очень изменчиво, а необходимые сроки для результатов различаются в зависимости от страны (например, 24/48/72/96 часов) и даже терминология названий тестов может отличаться в разных странах.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира»

Разница в цене самого дешевого и самого дорогого ПЦР-теста на коронавирус в аэропортах мира достигает 396 долларов США. Такой вид тестирования стал фактически универсальным требованием для любого вида международных путешествий в 2021 году.

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