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Бездумная исполнительность

Пасхальная корзина за год подорожала на четверть
19 апреля 2021 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Стоимость пасхальной корзине в 2021 году по средним ценам в Украине по состоянию на март составит около 780 грн. Это на 25,8% больше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют расчеты центра "Институт аграрной экономики".

По данным центра, стоимость основной составляющей пасхальной корзины - пасхи домашней выпечки - составит около 120 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, ведь ее цена зависит от составляющих выпечки.

Рост стоимости паси обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой - рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию.

Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца - 38 грн за десяток, что на 90 % больше, чем в марте прошлого года.

Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7 %, а домашней колбасы - на 10,2 %.

Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг).

Цена хрена (250 г) - 14 грн - осталась на уровне прошлого года - 10-15 грн и зависит от производителя.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими - помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - ее стоимость вырастет до 963 грн. Это на 162 грн, или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, а также увеличением цены на плодовые вина. По сравнению с 2020 годом цена яблок выросла на 42,9 % и составляет 10 грн за 0,5 кг (15-28 кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: тепличные томаты (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн).

За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Расчет стоимости пасхальной корзины в 2021 году сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 1 апреля 2021 года.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Пасхальная корзина за год подорожала на четверть»

Стоимость пасхальной корзине в 2021 году по средним ценам в Украине по состоянию на март составит около 780 грн. Это на 25,8% больше, чем в прошлом году.

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