Пасхальная корзина за год подорожала на четверть

|19 апреля 2021
|Просмотров: 62
|
Стоимость пасхальной корзине в 2021 году по средним ценам в Украине по состоянию на март составит около 780 грн. Это на 25,8% больше, чем в прошлом году.
Об этом свидетельствуют расчеты центра "Институт аграрной экономики".
По данным центра, стоимость основной составляющей пасхальной корзины - пасхи домашней выпечки - составит около 120 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, ведь ее цена зависит от составляющих выпечки.
Рост стоимости паси обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой - рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию.
Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца - 38 грн за десяток, что на 90 % больше, чем в марте прошлого года.
Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7 %, а домашней колбасы - на 10,2 %.
Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.
Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг).
Цена хрена (250 г) - 14 грн - осталась на уровне прошлого года - 10-15 грн и зависит от производителя.
При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими - помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - ее стоимость вырастет до 963 грн. Это на 162 грн, или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году.
Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, а также увеличением цены на плодовые вина. По сравнению с 2020 годом цена яблок выросла на 42,9 % и составляет 10 грн за 0,5 кг (15-28 кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: тепличные томаты (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн).
За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).
Расчет стоимости пасхальной корзины в 2021 году сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 1 апреля 2021 года.
19 апреля 2021
• Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый
• COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам
• Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка
• Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника
• Пасхальная корзина за год подорожала на четверть
• Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира
• Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу
• Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)
16 апреля 2021
• Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"
• В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"
• COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
• Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
• НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев
• Как выбрать зимние женские сапоги
9 апреля 2021
• В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе
• Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет
• Начисления за коммуналку за год выросли на 40%
• Украина легализовала медицинский каннабис
• Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
— 19 апреля 2021 —
Индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне в пятницу, увеличив состояния большинства богатейших людей мира. Наиболее выиграли глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и директор Tesla Илон Маск.
— 19 апреля 2021 —
Украина будет сотрудничать с Европейским Союзом над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— 19 апреля 2021 —
Количество людей, увлекающихся различными видами спорта, постоянно увеличивается. Многие из них используют свое хобби как возможность получить дополнительную финансовую прибыль. Для этого они делают ставки на различные матчи в специализированных букмекерских конторах, предлагающих игрокам установленные коэффициенты.
— 19 апреля 2021 —
Общая стоимость запуска украинского спутника "Сич 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.
Приветствую, гость! Вход
19 апреля 2021
• Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый
• COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам
• Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка
• Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника
• Пасхальная корзина за год подорожала на четверть
• Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира
• Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу
• Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)
16 апреля 2021
• Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"
• В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"
• COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
• Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
• НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев
• Как выбрать зимние женские сапоги
9 апреля 2021
• В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе
• Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет
• Начисления за коммуналку за год выросли на 40%
• Украина легализовала медицинский каннабис
• Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Пасхальная корзина за год подорожала на четверть»
Стоимость пасхальной корзине в 2021 году по средним ценам в Украине по состоянию на март составит около 780 грн. Это на 25,8% больше, чем в прошлом году.