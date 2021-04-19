Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника

|19 апреля 2021
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Общая стоимость запуска украинского спутника "Сич 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.
Об этом рассказал глава агентства Владимир Тафтай в интервью Экономической правде.
"Конструкторское бюро "Южное" провело консультации с SpaceX, и SpaceX переадресовало своему подразделению в Германии задание на адаптацию спутника для запуска. Так что общая сумма контракта на сегодня составляет 1,99 миллиона долларов. Это сумма уже с учетом всех технических вопросов, связанных с запуском спутника", – рассказал Тафтай.
Ранее народный депутат Дмитрий Наталуха сообщал, что цена контракта составит 1 млн долларов. По словам Тафтая, в этой сумме не учтены дополнительные условия.
"Сам по себе спутник не попадает в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Система отделения спутника от ракеты (так называемый адаптер – ЭП), с помощью которой спутник крепится к ракете и обеспечивающий его отстрел в нужном направлении на орбите, – это тоже достаточно сложная вещь", – пояснил глава Госкосмоса.
В контракте за один миллион долларов не были учтены расходы на создание адаптера и транспортировки спутника к точке запуска. Поэтому цена в один миллион долларов является базовой – без учета всех этих опций.
Контракт уже проработан, предварительные договоренности есть. После выделения средств Кабинетом министров работа будет реализована.
По словам Тафтая, сам спутник и все его компоненты произведены КБ "Южное" и другими украинскими предприятиями.
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Общая стоимость запуска украинского спутника "Сич 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.