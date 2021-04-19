Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый

|19 апреля 2021
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Индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне в пятницу, увеличив состояния большинства богатейших людей мира. Наиболее выиграли глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и директор Tesla Илон Маск.
Так, состояния двух миллиардеров за неделю увеличились примерно на 13 миллиардов долларов.
Во вторник состояние Маска увеличилось на 12,3 миллиарда долларов за один день, переместив миллиардера на второе место в списке, хотя уже в пятницу Арно обогнал его, снова заняв второе место в мире с капиталом в 181,6 миллиарда долларов — в сравнении с 179,7 миллиарда долларов Маска, согласно оценке Forbes.
И Маск, и Арно сократили отставание от Джеффа Безоса, самого богатого человека в мире, который закончил неделю с состоянием 197,8 миллиарда долларов, что на 1,4 миллиарда долларов больше, чем на прошлой неделе. Акции Amazon постепенно приближаются к рекордному уровню, достигнутому в сентябре прошлого года, когда Безос стал первым человеком в истории с состоянием в 200 миллиардов долларов.
Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин приближаются к строчке лидеров. Пейдж близок к тому, чтобы стать восьмым миллиардером в мире — то есть человеком с состоянием не менее 100 миллиардов долларов — через неделю после того, как Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway вернул себе 12-значное состояние, а основатель Oracle Ларри Эллисон впервые перешагнул этот порог. Собственный капитал Пейджа сейчас составляет 99,1 миллиарда долларов, что на 500 миллионов долларов больше, чем на прошлой неделе, и Брин не сильно отстает с 96 миллиардами долларов.
19 апреля 2021
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19 апреля 2021
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16 апреля 2021
• Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"
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• COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
• Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
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9 апреля 2021
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• Начисления за коммуналку за год выросли на 40%
• Украина легализовала медицинский каннабис
• Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
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Индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне в пятницу, увеличив состояния большинства богатейших людей мира. Наиболее выиграли глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и директор Tesla Илон Маск.