Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый

Так, состояния двух миллиардеров за неделю увеличились примерно на 13 миллиардов долларов.

Во вторник состояние Маска увеличилось на 12,3 миллиарда долларов за один день, переместив миллиардера на второе место в списке, хотя уже в пятницу Арно обогнал его, снова заняв второе место в мире с капиталом в 181,6 миллиарда долларов — в сравнении с 179,7 миллиарда долларов Маска, согласно оценке Forbes.

И Маск, и Арно сократили отставание от Джеффа Безоса, самого богатого человека в мире, который закончил неделю с состоянием 197,8 миллиарда долларов, что на 1,4 миллиарда долларов больше, чем на прошлой неделе. Акции Amazon постепенно приближаются к рекордному уровню, достигнутому в сентябре прошлого года, когда Безос стал первым человеком в истории с состоянием в 200 миллиардов долларов.

Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин приближаются к строчке лидеров. Пейдж близок к тому, чтобы стать восьмым миллиардером в мире — то есть человеком с состоянием не менее 100 миллиардов долларов — через неделю после того, как Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway вернул себе 12-значное состояние, а основатель Oracle Ларри Эллисон впервые перешагнул этот порог. Собственный капитал Пейджа сейчас составляет 99,1 миллиарда долларов, что на 500 миллионов долларов больше, чем на прошлой неделе, и Брин не сильно отстает с 96 миллиардами долларов.