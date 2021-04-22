Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году

В Украине в 2020 году поступило на 40% больше сообщений о нарушениях прав человека, чем годом ранее. Большинство таких нарушений касались получения информации от органов власти.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в 2020 году в офис омбудсмена поступило почти 48,5 тысячи сообщений о нарушениях прав человека, тогда как в 2019 году таких сообщений было около 34 тысяч.

"Из них 35% - это уведомления о нарушении права гражданина на обращение и на получение информации от органов власти, таких обращений стало больше наполовину. То есть люди не могли получить информацию, например, даже о ковиде: как себя обезопасить, они обращались в центральные органы власти, чтобы получить информацию, за разъяснениями, но их не получали", - рассказала Денисова.

Она отметила, что случались случаи, когда разные органы власти просто закрывали все приемы граждан под предлогом того, что "у нас локдаун".

"Но человек все равно не может остаться один без какой-либо информации. Мы в офисе омбудсмана, например, проводим прием граждан онлайн, мы уведомляем человека, в какое время это произойдет, связываемся и общаемся, даем консультации. Органы власти прекратили писать ответы, опять-таки все в локдауне, все на карантине. И даже если что-то присылают, то просто формальные отписки", - добавила омбудсмен.

В целом офис омбудсмена выписал 216 протоколов о нарушениях со стороны органов власти, среди которых были и протоколы об административных нарушениях госсекретарям министерств.