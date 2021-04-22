Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?

|22 апреля 2021
|Просмотров: 77
Многим из нас пришлось неожиданно покинуть офис и начать работать удаленно. Обустройство домашнего офиса требует соответствующего оборудования. Как создать себе оптимальные условия для работы дома?
Ноутбук и домашний интернет, которых до сих пор было достаточно для выполнения основных поручений, не обязательно соответствуют требованиям для удаленной работы, для которой необходимо профессиональное программное обеспечение или даже проведение видеоконференций. Для некоторых из нас домашний офис означает необходимость замены оборудования на более эффективное. Вопрос в том, что выбрать, чтобы эффективно работать и не расстраиваться из-за технических проблем?
Даже самый быстрый ноутбук будет бесполезен, если будут проблемы с интернетом. Поэтому лучше всего начать подготовку к удаленной работе, проверив предложение о подключении. Наиболее стабильным решением будет стационарный интернет. Передача данных происходит быстро и обеспечивает бесперебойное соединение на платформах видеоконференцсвязи. Фиксированный интернет также означает отсутствие ограничений на передачу данных, что может быть важно, если приходится загружать большие файлы в рамках выполнения своих обязанностей. Можно провести интернет в офис дома от компании it-tv.org. На выбор три фиксированных широкополосных пакета:
Что важно для тех, кому необходимо временное решение для своего домашнего офиса, вы можете заключить договор на неопределенный срок на стационарное подключение, благодаря которому сможете легко отменить услугу, если ситуация изменится. Вместе с подключением к сети пользователь также получает маршрутизатор, который позволит свободно пользоваться интернетом по всему дому.
Некоторые больше всего ценят мобильность интернета, поэтому выбирают абонемент, который обеспечит доступ к сети как дома, так и за его пределами. Здесь мы можем рассчитывать на скорость LTE, но самым важным будет пакет данных. Основное решение, такое как подписка, в которой мы можем использовать 70 ГБ пакета, будет удовлетворительным для ежедневного серфинга, но его может быть недостаточно для удаленной работы. Стоит проверить более комфортные предложения, такие как 200 ГБ или даже 500 ГБ доступа на полной скорости.
Еще одной проблемой, с которой мы сталкиваемся при удаленной работе, является радиус действия домашней Wi-Fi сети. Это важный вопрос, особенно в одноквартирных домах, где перегородки эффективно блокируют сигнал от маршрутизатора. Использование интернета на первом этаже также может быть проблематичным. Иногда, несмотря на быстрое соединение, скорость ограничивается маршрутизатором. Это можно исправить, выбрав одну из эффективных и современных моделей, которая будет работать в любом домашнем офисе.
Прежде всего, маршрутизатор следует выбирать в соответствии с типом и скоростью доступа к домашнему интернету. Обратите внимание на максимальную скорость загрузки и выгрузки.
Когда речь заходит о мобильном интернете, стоит немного посмотреть вперед. При поиске маршрутизатора для мобильного интернета, стоит выбрать устройство, поддерживающее скорость LTE. Компания Huawei уже много лет является одним из ведущих производителей маршрутизаторов для мобильного интернета, поэтому рекомендуем модель Huawei 5G CPE Pro 2, которая позволяет передавать данные со скоростью до 3,6 Гбит/сек. Это означает, что устройство позволяет просматривать прямые трансляции в 4К или даже 8К качестве без помех.
Кульминацией комплектации домашнего офиса является ноутбук, который позволит комфортно и эффективно осуществлять удаленную работу. На какие параметры следует обратить особое внимание? Важно иметь оперативную память, которая необходима для бесперебойной работы в ситуациях, когда вы одновременно работаете над программой CRM, используете веб-браузер и проводите видеоконференцию. В настоящее время стандарт — 8 ГБ, и более требовательные пользователи могут получить 12 ГБ памяти.
Эффективная работа будет обеспечена с помощью SSD-накопителя. Отличие этого современного решения от традиционного жесткого диска будет ощущаться в первую очередь в начале работы, когда запускаются все программы и операционная система. В настоящее время в ноутбуках установлены SSD-накопители, на которых хранится операционная система. Обычно их емкость составляет от 128 ГБ до 256 ГБ. Цена такого диска может быть выше, чем жесткий диск емкостью 1 ТБ, но разница в производительности имеет решающее значение.
22 апреля 2021
• Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной
• Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры
• Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?
• Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
• Как приобрести качественное оборудование для косметологов
• "Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей
• В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта
• Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году
21 апреля 2021
• Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса
19 апреля 2021
• Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый
• COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам
• Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка
• Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника
• Пасхальная корзина за год подорожала на четверть
• Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира
• Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу
• Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)
16 апреля 2021
• Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"
• В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"
• COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
• Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
• НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев
• Как выбрать зимние женские сапоги
9 апреля 2021
• В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе
• Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет
• Начисления за коммуналку за год выросли на 40%
• Украина легализовала медицинский каннабис
• Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
— 22 апреля 2021 —
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить “проверочные мероприятия” в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
— 22 апреля 2021 —
По состоянию на 1 апреля 2021 года количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 450 тыс. человек, что почти на треть больше по сравнению с прошлогодним показателем. При этом на одно рабочее место претендует 6 безработных украинцев, что также больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит Государственный центр занятости.
— 22 апреля 2021 —
Качественное профессиональное оборудование – это залог успеха в любой сфере, особенно если это касается косметологии. Работать в данном случае приходится с деликатными участками лица и тела. Так что качество оборудования особенно важно.
— 22 апреля 2021 —
Компьютеризированные отделения "Укрпочты" начали принимать электронные документы в приложении "Дія" для оплаты платежей от 5 тыс грн.
Приветствую, гость! Вход
22 апреля 2021
• Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной
• Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры
• Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?
• Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
• Как приобрести качественное оборудование для косметологов
• "Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей
• В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта
• Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году
21 апреля 2021
• Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса
19 апреля 2021
• Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый
• COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам
• Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка
• Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника
• Пасхальная корзина за год подорожала на четверть
• Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира
• Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу
• Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)
16 апреля 2021
• Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"
• В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"
• COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
• Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
• НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев
• Как выбрать зимние женские сапоги
9 апреля 2021
• В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе
• Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет
• Начисления за коммуналку за год выросли на 40%
• Украина легализовала медицинский каннабис
• Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.