Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?

Ноутбук и домашний интернет, которых до сих пор было достаточно для выполнения основных поручений, не обязательно соответствуют требованиям для удаленной работы, для которой необходимо профессиональное программное обеспечение или даже проведение видеоконференций. Для некоторых из нас домашний офис означает необходимость замены оборудования на более эффективное. Вопрос в том, что выбрать, чтобы эффективно работать и не расстраиваться из-за технических проблем?

Быть на устойчивом соединении

Даже самый быстрый ноутбук будет бесполезен, если будут проблемы с интернетом. Поэтому лучше всего начать подготовку к удаленной работе, проверив предложение о подключении. Наиболее стабильным решением будет стационарный интернет. Передача данных происходит быстро и обеспечивает бесперебойное соединение на платформах видеоконференцсвязи. Фиксированный интернет также означает отсутствие ограничений на передачу данных, что может быть важно, если приходится загружать большие файлы в рамках выполнения своих обязанностей. Можно провести интернет в офис дома от компании it-tv.org. На выбор три фиксированных широкополосных пакета:

150 Мб/с — для повседневного серфинга и работы с документами, например, в Интернете;

300 Мбит/с — для комфортного видеопотока;

600 Мбит/с — рекомендуется для загрузки файлов большого объема.

Что важно для тех, кому необходимо временное решение для своего домашнего офиса, вы можете заключить договор на неопределенный срок на стационарное подключение, благодаря которому сможете легко отменить услугу, если ситуация изменится. Вместе с подключением к сети пользователь также получает маршрутизатор, который позволит свободно пользоваться интернетом по всему дому.

Некоторые больше всего ценят мобильность интернета, поэтому выбирают абонемент, который обеспечит доступ к сети как дома, так и за его пределами. Здесь мы можем рассчитывать на скорость LTE, но самым важным будет пакет данных. Основное решение, такое как подписка, в которой мы можем использовать 70 ГБ пакета, будет удовлетворительным для ежедневного серфинга, но его может быть недостаточно для удаленной работы. Стоит проверить более комфортные предложения, такие как 200 ГБ или даже 500 ГБ доступа на полной скорости.

Какой маршрутизатор для высокоскоростного интернета выбрать?

Еще одной проблемой, с которой мы сталкиваемся при удаленной работе, является радиус действия домашней Wi-Fi сети. Это важный вопрос, особенно в одноквартирных домах, где перегородки эффективно блокируют сигнал от маршрутизатора. Использование интернета на первом этаже также может быть проблематичным. Иногда, несмотря на быстрое соединение, скорость ограничивается маршрутизатором. Это можно исправить, выбрав одну из эффективных и современных моделей, которая будет работать в любом домашнем офисе.

Прежде всего, маршрутизатор следует выбирать в соответствии с типом и скоростью доступа к домашнему интернету. Обратите внимание на максимальную скорость загрузки и выгрузки.

Когда речь заходит о мобильном интернете, стоит немного посмотреть вперед. При поиске маршрутизатора для мобильного интернета, стоит выбрать устройство, поддерживающее скорость LTE. Компания Huawei уже много лет является одним из ведущих производителей маршрутизаторов для мобильного интернета, поэтому рекомендуем модель Huawei 5G CPE Pro 2, которая позволяет передавать данные со скоростью до 3,6 Гбит/сек. Это означает, что устройство позволяет просматривать прямые трансляции в 4К или даже 8К качестве без помех.

Надежный ноутбук для домашнего офиса

Кульминацией комплектации домашнего офиса является ноутбук, который позволит комфортно и эффективно осуществлять удаленную работу. На какие параметры следует обратить особое внимание? Важно иметь оперативную память, которая необходима для бесперебойной работы в ситуациях, когда вы одновременно работаете над программой CRM, используете веб-браузер и проводите видеоконференцию. В настоящее время стандарт — 8 ГБ, и более требовательные пользователи могут получить 12 ГБ памяти.

Эффективная работа будет обеспечена с помощью SSD-накопителя. Отличие этого современного решения от традиционного жесткого диска будет ощущаться в первую очередь в начале работы, когда запускаются все программы и операционная система. В настоящее время в ноутбуках установлены SSD-накопители, на которых хранится операционная система. Обычно их емкость составляет от 128 ГБ до 256 ГБ. Цена такого диска может быть выше, чем жесткий диск емкостью 1 ТБ, но разница в производительности имеет решающее значение.