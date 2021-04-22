Как приобрести качественное оборудование для косметологов

Качественное профессиональное оборудование – это залог успеха в любой сфере, особенно если это касается косметологии. Работать в данном случае приходится с деликатными участками лица и тела. Так что качество оборудования особенно важно.

В настоящее время насчитывается более 100 видов различных аппараты для косметологов. Они делятся по направлениям:

оборудование косметологического применения для комплексного ухода за кожей лица и тела;

аппараты для предотвращения признаков старения и их профилактики;

оборудование для коррекции, устранения и лечения косметологических дефектов;

аппараты для коррекции фигуры, устранения целлюлита и т.д.

устройства для устранения волос на теле и лице (для долгосрочной эпиляции).

Также существуют многофункциональные аппараты, которые совмещают в себе несколько функций. Например, косметологический комбайн, аппараты для комплексного лимфодренажа и прочее.

Особое внимание стоит обратить на диодные лазеры. Этот аппарат предназначен для депиляции. Его особенность заключается в том, что он справляется со всеми типами волос. Однако лучше всего подходит для темных волосков, справиться с которыми обычными лазерами не под силу.

При выборе оборудования нужно учесть некоторые особенности:

продукция должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, сертифицирована;

должна предоставляться гарантия на приобретаемый товар;

вся информация и технические характеристики о продукции должна быть в свободном доступе.

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