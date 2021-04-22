|22 апреля 2021
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Качественное профессиональное оборудование – это залог успеха в любой сфере, особенно если это касается косметологии. Работать в данном случае приходится с деликатными участками лица и тела. Так что качество оборудования особенно важно.
В настоящее время насчитывается более 100 видов различных аппараты для косметологов. Они делятся по направлениям:
Также существуют многофункциональные аппараты, которые совмещают в себе несколько функций. Например, косметологический комбайн, аппараты для комплексного лимфодренажа и прочее.
Особое внимание стоит обратить на диодные лазеры. Этот аппарат предназначен для депиляции. Его особенность заключается в том, что он справляется со всеми типами волос. Однако лучше всего подходит для темных волосков, справиться с которыми обычными лазерами не под силу.
При выборе оборудования нужно учесть некоторые особенности:
Качественное оборудование является хорошим вложением в бизнес и привлечение новых клиентов. Его можно купить в интернет-магазине cosmo-prof.com.ua. Здесь весь товар соответствует необходимым требованием. Он с хорошей стороны себя зарекомендовал при эксплуатации. При приобретении аппаратов в «Космо-Проф» вы можете получить возможность бесплатного обучения в сфере аппаратной косметологии. Оборудование можно приобрести в рассрочку без скрытых платежей. Все прозрачно и честно. При оформлении предварительного заказа вы гарантированно получите хорошую скидку на товар. Также компания предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание. При возникновении вопросов грамотные и квалифицированные специалисты ответят на них. Они помогут подобрать аппарат с оптимальными для вас техническими и эксплуатационными характеристиками.
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• Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?
• Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
• Как приобрести качественное оборудование для косметологов
• "Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей
• В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта
• Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году
21 апреля 2021
• Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса
19 апреля 2021
• Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый
• COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам
• Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка
• Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника
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• Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира
• Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу
• Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)
16 апреля 2021
• Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"
• В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"
• COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
• Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
• НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев
• Как выбрать зимние женские сапоги
9 апреля 2021
• В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе
• Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет
• Начисления за коммуналку за год выросли на 40%
• Украина легализовала медицинский каннабис
• Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
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