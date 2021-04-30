|26 апреля 2021
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От аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет, передает УНН.
Это событие, которое впоследствии назвали трагедией ХХ века, стала крупнейшей техногенной катастрофой. Тогда при взрыве на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел большой выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Сила взрыва приравнивалась к 500 бомбам — таким, которые когда-то были сброшены на Хиросиму.
Сильное радиоактивное излучение поразило территорию в радиусе 30 километров от места происшествия. Однако масштабы аварии были намного больше. Кроме украинских населенных пунктов, пострадавших от катастрофы, радиационному загрязнению подверглись поселка 19 регионов России, в которых проживали почти 3 млн человек. Также радиация быстро распространилась на некоторых территориях Беларуси и достигла Европы.
О том, что произошла авария на Чернобыльской АЭС, жители близлежащих регионов узнали только через несколько дней. В стране началось активное аккумулирование сил для ликвидации последствий аварии. Тогда на тушение пожара были брошены не только специализированные пожарные силы, но и гражданские. Во время этих работ множество людей получили смертельные дозы облучения. В 2000-х годах мировое сообщество объединило свои силы для решения “чернобыльской проблемы”.
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• В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта
• Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году
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Комментарии к статье «Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы»
От аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет, передает УНН.