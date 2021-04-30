|28 апреля 2021
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Кабинет министров Украины ужесточил антитабачное законодательство.
Так, правительство на сегодняшнем заседании одобрило изменения в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2014/40/ЕС (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака).
В частности, запрещается изготовление, торговля и импорт табака для перорального применения, сигарет и табака для самокруток с характерным запахом или вкусом, табачных изделий, содержащий кофеин, таурин или другие добавки.
Также усиливается контроль продаж электронных сигарет и заправочных контейнеров для них. Кроме того, запрещена реклама в сети интернет, на телевидении, в прессе и других печатных изданиях, что имеет непосредственный или опосредованный эффект продвижения электронных сигарет и заправочных контейнеров, за исключением публикаций, предназначенных исключительно для специалистов в сфере торговли электронными сигаретами или заправочными контейнерами.
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• Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины
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• Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство
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26 апреля 2021
• Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк
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• Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов
• Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы
• Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги
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• "Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать
• Оскар 2021: все победители престижной премии
22 апреля 2021
• Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной
• Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры
• Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?
• Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
• Как приобрести качественное оборудование для косметологов
• "Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей
• В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта
• Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году
21 апреля 2021
• Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса
19 апреля 2021
• Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый
• COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам
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Кабинет министров Украины ужесточил антитабачное законодательство.