Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег

Уже более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников с "красных" карантинных зон подали заявку на получение единовременного государственного пособия в 8 тысяч гривен - а денег в госбюджете рассчитали только на 175 тысяч человек.

"Дополнительные" деньги обещают найти, а пока первые выплаты уже направлены на счета заявителей - всего 200 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минэкономики.

"По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, первые выплаты уже направлены на счета заявителей", - сообщили в Минэкономики.

Отмечается, что уже начинают получать помощь "те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы".

"Первые 200 млн гривен уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красные" зоны", - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Предусмотренные в Госбюджете деньги

По данным Минфина, в общем ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан. На выплату этого пособия в текущем году из Государственного бюджета было направлено 1,4 млрд гривен.

Помощь из местных бюджетов

Чтобы получить дополнительные выплаты из местного бюджета в "красных" зонах в случае соответствующего решения местного совета, отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно. Достаточно регистрации в приложении "Дия". Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам перечни застрахованных лиц. Те, в свою очередь, определяют, кто получит помощь.

Что было ранее

С 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тысяч единовременной материальной помощи от государства для предпринимателей и наемных работников, пострадавших от жестких ограничений "красных" карантинных зон.