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Бездумная исполнительность

На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей
30 апреля 2021 Просмотров: 163 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В этом году на фестиваль "Евровидение" в концертный зал Ahoy в Роттердаме допустят максимум 3,5 тысячи зрителей. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

“Максимум 3,5 тысячи зрителей будут допущены в концертный зал Ahoy в Роттердаме, что составляет 20% его вместимости. Билеты будут доступны только для тех, кто успешно их купил в 2020 году ”, - говорится в сообщении организаторов.

Допущены зрители обязаны показать отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не ранее чем за сутки до начала мероприятия и пройти повторное тестирование в течение пяти следующих дней. Также они обязательно должны быть в маске.

65-й конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса. По планам организаторов, теперь “Евровидение” должно пройти 18-22 мая , также в Роттердаме и под прежним лозунгом.

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса — Армения и Беларусь , исключена из-за своей скандальной песни.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей»

В этом году на фестиваль "Евровидение" в концертный зал Ahoy в Роттердаме допустят максимум 3,5 тысячи зрителей. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

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