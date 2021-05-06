Египет вводит локадун. В стране закрываются рестораны, торговые центры и пляжи

Вслед за Турцией, которая ужесточила карантинные меры в связи со всплеском коронавируса, власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Ограничения вступят в силу с сегодняшнего вечера, 6 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты, а пляжи и парки в стране закроют с 12 по 16 мая.

Такие меры связаны с тем, что в последние недели число новых случаев коронавируса в Египте неуклонно растет, и официальные лица предупредили о дальнейшем распространении инфекций, поскольку семьи встречаются во время Рамадана.

Министерство здравоохранения сообщило о 1090 новых случаях заболевания и еще 60 смертельных исходах по состоянию на вторник. Эксперты говорят, что официальные цифры, вероятно, отражают лишь небольшую часть случаев COVID-19 в стране из-за относительно ограниченного тестирования и отсутствия результатов частных тестов.