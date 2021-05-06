The New York Times: 80 тысяч российских солдат остаются на границе с Украиной

Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть остается вблизи данного участка. Об этом заявили высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Издание со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона сообщает, что около 80 тысяч российских военнослужащих оставались вблизи различных участков границы страны с Украиной, что по-прежнему является крупнейшим наращиванием сил РФ с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

По словам официальных лиц, российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в казармы к 1 мая — и они действительно отошли от границы. Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, — “сигнал о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова”, пишет издание.

В то же время отмечается, что представители администрации президента США воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал от Путина о том, что он может сопоставить — и фактически превзойти — количество военнослужащих, принимающих участие в учениях США и НАТО в Европе.

Учения под руководством США под названием Defender Europe официально начались во вторник. В него входят около 28 000 военнослужащих из Соединенных Штатов и стран-союзников, которые будут участвововать в маневрах в течение следующих двух месяцев в Европе. А в следующем месяце НАТО проведет еще одно учение Steadfast Defender-21 в Румынии и Португалии.

Военные аналитики считают, что развертывание войск Путина явно предназначалось для того, чтобы показать себя, особенно в начале президентства Байдена.

Американские официальные лицав в свою очередь говорят, что они по-прежнему не уверены, каковы именно цели наращивания войск Путина и его решения не доводить до конца объявление о выводе войск.

Некоторые американские чиновники думают, что развертывание войск в основном направлено на то, чтобы “поймать на блефе Соединенные Штаты и Европу — и прояснить для Киева пределы поддержки Запада”, пишут журналисты. По словам этих официальных лиц, Россия хочет вызвать реакцию Запада, но реакцию, которая не оправдает надежд украинского правительства.

“Возможно, Россия уже достигла этой цели. Соединенные Штаты заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не предприняла никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву”, — указывают авторы статьи.

Отмечается также, что водоснабжение Крыма остается ключевым моментом трений. Высокопоставленные американские чиновники считают, что вторжение в систему водоснабжения остается реальной угрозой.

Но проблема с водой назревает уже семь лет, и Россия никогда не делала таких шагов, чтобы захватить контроль над водоснабжением, отмечают журналисты.

Администрация Байдена может увеличить военную помощь Украине для противодействия Москве. Но это требует баланса, заявили высокопоставленные представители администрации Байдена. Хитрость заключается в том, чтобы укрепить украинскую армию так, чтобы вторжение России выглядело сложной задачей, но не до такой степени, что Россия почувствует угрозу и должна будет, по ее мнению, действовать.