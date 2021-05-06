The New York Times: 80 тысяч российских солдат остаются на границе с Украиной

|6 мая 2021
|Просмотров: 81
|
Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть остается вблизи данного участка. Об этом заявили высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Издание со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона сообщает, что около 80 тысяч российских военнослужащих оставались вблизи различных участков границы страны с Украиной, что по-прежнему является крупнейшим наращиванием сил РФ с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году.
По словам официальных лиц, российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в казармы к 1 мая — и они действительно отошли от границы. Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, — “сигнал о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова”, пишет издание.
В то же время отмечается, что представители администрации президента США воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал от Путина о том, что он может сопоставить — и фактически превзойти — количество военнослужащих, принимающих участие в учениях США и НАТО в Европе.
Учения под руководством США под названием Defender Europe официально начались во вторник. В него входят около 28 000 военнослужащих из Соединенных Штатов и стран-союзников, которые будут участвововать в маневрах в течение следующих двух месяцев в Европе. А в следующем месяце НАТО проведет еще одно учение Steadfast Defender-21 в Румынии и Португалии.
Военные аналитики считают, что развертывание войск Путина явно предназначалось для того, чтобы показать себя, особенно в начале президентства Байдена.
Американские официальные лицав в свою очередь говорят, что они по-прежнему не уверены, каковы именно цели наращивания войск Путина и его решения не доводить до конца объявление о выводе войск.
Некоторые американские чиновники думают, что развертывание войск в основном направлено на то, чтобы “поймать на блефе Соединенные Штаты и Европу — и прояснить для Киева пределы поддержки Запада”, пишут журналисты. По словам этих официальных лиц, Россия хочет вызвать реакцию Запада, но реакцию, которая не оправдает надежд украинского правительства.
“Возможно, Россия уже достигла этой цели. Соединенные Штаты заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не предприняла никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву”, — указывают авторы статьи.
Отмечается также, что водоснабжение Крыма остается ключевым моментом трений. Высокопоставленные американские чиновники считают, что вторжение в систему водоснабжения остается реальной угрозой.
Но проблема с водой назревает уже семь лет, и Россия никогда не делала таких шагов, чтобы захватить контроль над водоснабжением, отмечают журналисты.
Администрация Байдена может увеличить военную помощь Украине для противодействия Москве. Но это требует баланса, заявили высокопоставленные представители администрации Байдена. Хитрость заключается в том, чтобы укрепить украинскую армию так, чтобы вторжение России выглядело сложной задачей, но не до такой степени, что Россия почувствует угрозу и должна будет, по ее мнению, действовать.
6 мая 2021
• Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%
• Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой
• Малиновский второй раз подряд признан лучшим футболистом месяца Серии А
• Быстрая идентификация и надежный заем от Tengo
• Обнародовано коммюнике с саммита G7, в котором целый раздел посвятили Украине: что в нем
• The New York Times: 80 тысяч российских солдат остаются на границе с Украиной
• Египет вводит локадун. В стране закрываются рестораны, торговые центры и пляжи
5 мая 2021
• Крупнейшие банки Европы собрали 30 миллионов евро на запуск конкурента Visa и MasterCard
• Отток инвестиций из Украины продолжается: сколько иностранцы вывели с начала года
• ТОП-3 причины заказать брендовые наручные часы
• Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне
• Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом
• В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости
30 апреля 2021
• В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк
• На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение
• Латвия открыла почетное консульство в Славянске
• Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины
• На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей
• Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов
28 апреля 2021
• Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег
• Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство
• На что обратить внимание при выборе кондиционера
• Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект
• Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски
26 апреля 2021
• Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк
• Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%
• Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов
• Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы
• Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги
• Где отремонтировать Apple Watch в Харькове
• "Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать
— 6 мая 2021 —
Совокупное состояние ста богатейших украинцев в 2021 году лостигло 44,5 млрд долларов. За последний год оно увеличилось на 42% (на 13,1 млрд долларов).
— 6 мая 2021 —
Индукционная запайка представляет собой бесконтактный метод герметизации тары с каким-либо продуктом. Логично, что у индукционной запайки есть тесная связь с самыми различными сферами промышленности, в том числе и фармацевтикой.
— 6 мая 2021 —
Тенго — это компания, которая использует максимальный набор современных технологий. Благодаря этому пользователи сервиса могут за 10 минут получить кредит онлайн без отказа на любые потребности и цели. Мы вам расскажем о главных преимуществах Tengo и условиях кредитования, которые она предлагает своим клиентам.
— 6 мая 2021 —
По итогам встречи министров иностранных дел Групы семи, которая проходила в Лондоне с 3 по 5 мая, дипломаты приняли коммюнике, выделив в главе о Внешней политике и политике безопасности целый раздел под Украину.
Приветствую, гость! Вход
6 мая 2021
• Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%
• Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой
• Малиновский второй раз подряд признан лучшим футболистом месяца Серии А
• Быстрая идентификация и надежный заем от Tengo
• Обнародовано коммюнике с саммита G7, в котором целый раздел посвятили Украине: что в нем
• The New York Times: 80 тысяч российских солдат остаются на границе с Украиной
• Египет вводит локадун. В стране закрываются рестораны, торговые центры и пляжи
5 мая 2021
• Крупнейшие банки Европы собрали 30 миллионов евро на запуск конкурента Visa и MasterCard
• Отток инвестиций из Украины продолжается: сколько иностранцы вывели с начала года
• ТОП-3 причины заказать брендовые наручные часы
• Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне
• Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом
• В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости
30 апреля 2021
• В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк
• На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение
• Латвия открыла почетное консульство в Славянске
• Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины
• На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей
• Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов
28 апреля 2021
• Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег
• Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство
• На что обратить внимание при выборе кондиционера
• Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект
• Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски
26 апреля 2021
• Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк
• Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%
• Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов
• Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы
• Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги
• Где отремонтировать Apple Watch в Харькове
• "Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «The New York Times: 80 тысяч российских солдат остаются на границе с Украиной»
Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть остается вблизи данного участка. Об этом заявили высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена, передает УНН со ссылкой на The New York Times.