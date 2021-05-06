Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой

|6 мая 2021
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Индукционная запайка представляет собой бесконтактный метод герметизации тары с каким-либо продуктом. Логично, что у индукционной запайки есть тесная связь с самыми различными сферами промышленности, в том числе и фармацевтикой.
Давайте разберемся, как именно индукционная запайка связана с фармацевтикой: для чего конкретно используется, какие требования существуют к укупорочным средствам и какое оборудование обычно используется для герметизации тары.
Технология имеет 3 весомых плюса по сравнению с альтернативными вариантами:
Собственно, именно благодаря этим преимуществам технология широко используется в фармацевтике, ведь именно в этой сфере необходимо получить «на выходе» продукцию с: максимально длительным сроком годности, защитой от подделок и 100% герметичностью, чтобы свести к нулю риск попадания внутрь воздуха и болезнетворных микроорганизмов. Более того, брак тары или укупорочного средства может привести к порче продукта, даже не смотря на соблюдения всех условий хранения или перевозки. Но если правильно использовать индукционный запайщик, такого не произойдет.
Если вы хотите узнать все тонкости индукционной запайки, а также посмотреть на оборудование, используемое в процессе, кликайте по ссылке подробнее. Но если обобщить и упростить все шаги процедуры, выглядеть она будет примерно так:
С лекарственными средствами совместимы те укупорочные материалы и емкости, которые не могут после контакта с продуктом как-то изменить его свойства или навредить составу. То есть, допускается использовать такие укупорки, которые при контакте с лекарством не изменяются (или изменяются в пределах нормы) и сохраняют свои первоначальные параметры. Так, материалы должны быть:
В фармацевтике разрешено применять лишь определенные типы тар и укупророчных мптериалов для них. Наиболее распространенные материаллы из: стекла, металла, резины и пластмассы.
Форма лекарственного препарата (и состав) следующие:
Все вышеописанные типы емкостей можно закупоривать с применением индукционной запайки. Но также нужно помнить, что используемые для стерильных препаратов емкости, могут быть выполнены в двух видах:
Независимо от варианта индукционная запайка позволяет получить герметизированную емкость с лекарством, которое будет иметь длительный срок годности и не потеряет, не изменит своих свойств на протяжении всего этого срока. Другими словами индукционная запайка обеспечивает емкость с лекарством следующими защитными свойствами: абсолютной непроницаемостью для атмосферных паров и газов и летучих веществ, входящих в состав лекарства. Одновременно с этим, емкость может иметь максимальную светопроницаемость, что важно для определенных препаратов.
На нашем рынке можно встретить множество индукционных запайщиков. Но многие эксперты советуют использовать продукцию от компании ФлексМаш, а именно — серию FlexDL. Рассмотрим ее подробнее.
Индукционный запайщики FlexDL для фармацевтической промышелнности
FlexDL — серия ручных запайщиков для индукционной герметизации тары. В нее входит 4 устройства, которые были разработаны специально для мелких и средних предприятий.
Агрегат, позволяющий быстро и надежно загерметизировать емкость с продуктом. В результате он будет защищен не только от негативного влияния окружающей среды, но и от повреждений в процессе транспортировки. Особенности и основные параметры устройства:
FlexDL100
Еще один ручной запайщик, рассчитанные на емкости, в которых может содержаться какое-либо лекарственное средство. Устройство отличается компактностью, простой конструкцией и высокой надежностью, эффективностью. Среди ключевых характеристик:
FlexDL130 и FlexDL130M
Устройства, используемые для герметизации тар с лекарственными препаратами разного типа. Отличается производительностью 20 тар в минуту, имеет мощность 1,2 кВт и может закупоривать тары с горловиной диаметром от 2 до 13 см.
Все авышеопсианные устройства могут использоватьсяы не толкьо в фармацевтике, но и в: пищевой промышленности, агрохимии, автохимии, промышленной химии, косметологии и т.д.
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