Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой

Индукционная запайка представляет собой бесконтактный метод герметизации тары с каким-либо продуктом. Логично, что у индукционной запайки есть тесная связь с самыми различными сферами промышленности, в том числе и фармацевтикой.

Давайте разберемся, как именно индукционная запайка связана с фармацевтикой: для чего конкретно используется, какие требования существуют к укупорочным средствам и какое оборудование обычно используется для герметизации тары.

В чем преимущества индукционной запайки

Технология имеет 3 весомых плюса по сравнению с альтернативными вариантами:

Обеспечивает максимальную, 100% защиту тары от протекания продукта. Позволяет защитить продукцию от подделок. Увеличивает сроки хранения любой продукции за счет вакуума.

Собственно, именно благодаря этим преимуществам технология широко используется в фармацевтике, ведь именно в этой сфере необходимо получить «на выходе» продукцию с: максимально длительным сроком годности, защитой от подделок и 100% герметичностью, чтобы свести к нулю риск попадания внутрь воздуха и болезнетворных микроорганизмов. Более того, брак тары или укупорочного средства может привести к порче продукта, даже не смотря на соблюдения всех условий хранения или перевозки. Но если правильно использовать индукционный запайщик, такого не произойдет.

Как происходит процесс индукционной запайки

Если вы хотите узнать все тонкости индукционной запайки, а также посмотреть на оборудование, используемое в процессе, кликайте по ссылке подробнее. Но если обобщить и упростить все шаги процедуры, выглядеть она будет примерно так:

Емкость заполняется продуктом, на нее навинчивается крышка, в которой установлен специальный вкладыш. Тара помещается на специальную площадку, в которой действует контролируемое электромагнитное поле. Устройство включается, электромагнитное поле действует на вкладыш в крышке и начинает выделяться тепловая энергия. Под воздействием тепла во вкладыше расплавляются связующие вещества. Устройство выключается, тара остывает и вкладыш прочно прилипает к горловине, обеспечивая таре тем самым максимальную герметичность.

Требования к укупорочным средствам в фармацевтике

С лекарственными средствами совместимы те укупорочные материалы и емкости, которые не могут после контакта с продуктом как-то изменить его свойства или навредить составу. То есть, допускается использовать такие укупорки, которые при контакте с лекарством не изменяются (или изменяются в пределах нормы) и сохраняют свои первоначальные параметры. Так, материалы должны быть:

прозрачными;

с гладкой поверхностью;

одинаковой толщины;

небольшого веса;

без цвета и запаха;

с конкретными механическими свойствами: твердостью, пластичностью, жесткостью/гибкостью, растягиваемостью и т.д.

В фармацевтике разрешено применять лишь определенные типы тар и укупророчных мптериалов для них. Наиболее распространенные материаллы из: стекла, металла, резины и пластмассы.

Форма лекарственного препарата (и состав) следующие:

Жидкие растворы, лекарства на основе воды или спирта, препараты на основе жирных масел.

Растворы на основе воды, этанола и водно-этанольной дисперсии.

Вещества, основанные на жирных маслах.

Все вышеописанные типы емкостей можно закупоривать с применением индукционной запайки. Но также нужно помнить, что используемые для стерильных препаратов емкости, могут быть выполнены в двух видах:

Безукупорочное исполнение. Емкость в таком случае герметизируется при помощи термического сваривания или склеивания). С применением укупорочных средств. В этом случае применяются тары, которые герметизируются пробками, крышками, колпачками и другими укупорочными средствами.

Независимо от варианта индукционная запайка позволяет получить герметизированную емкость с лекарством, которое будет иметь длительный срок годности и не потеряет, не изменит своих свойств на протяжении всего этого срока. Другими словами индукционная запайка обеспечивает емкость с лекарством следующими защитными свойствами: абсолютной непроницаемостью для атмосферных паров и газов и летучих веществ, входящих в состав лекарства. Одновременно с этим, емкость может иметь максимальную светопроницаемость, что важно для определенных препаратов.

Какое оборудование используется в фармацевтике для индукционной запайки

На нашем рынке можно встретить множество индукционных запайщиков. Но многие эксперты советуют использовать продукцию от компании ФлексМаш, а именно — серию FlexDL. Рассмотрим ее подробнее.

Индукционный запайщики FlexDL для фармацевтической промышелнности

FlexDL — серия ручных запайщиков для индукционной герметизации тары. В нее входит 4 устройства, которые были разработаны специально для мелких и средних предприятий.

FlexDL60

Агрегат, позволяющий быстро и надежно загерметизировать емкость с продуктом. В результате он будет защищен не только от негативного влияния окружающей среды, но и от повреждений в процессе транспортировки. Особенности и основные параметры устройства:

производительность — до 20 тар/мин.;

диаметр укупорочного средства — 1,5-6 см.;

максимальная мощность — до 1 кВт.

FlexDL100

Еще один ручной запайщик, рассчитанные на емкости, в которых может содержаться какое-либо лекарственное средство. Устройство отличается компактностью, простой конструкцией и высокой надежностью, эффективностью. Среди ключевых характеристик:

производительность — до 20 тар/мин.;

диаметр укупорочного средства — 1-10 см.;

максимальная мощность — до 1 кВт.

FlexDL130 и FlexDL130M

Устройства, используемые для герметизации тар с лекарственными препаратами разного типа. Отличается производительностью 20 тар в минуту, имеет мощность 1,2 кВт и может закупоривать тары с горловиной диаметром от 2 до 13 см.

Все авышеопсианные устройства могут использоватьсяы не толкьо в фармацевтике, но и в: пищевой промышленности, агрохимии, автохимии, промышленной химии, косметологии и т.д.