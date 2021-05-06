Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%

Совокупное состояние ста богатейших украинцев в 2021 году лостигло 44,5 млрд долларов. За последний год оно увеличилось на 42% (на 13,1 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который публикует украинский Forbes.

Рейтинг традиционно возглавляет олигарх Ринат Ахметов, состояние которого за год выросли почти втрое - с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов.

Второе место в списке самых богатых украинцев, снова занял владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием 2,5 млрд долларов (в прошлом году - 1,4 млрд долларов).

На третьем городе - Константин Жеваго (Ferrexpo) - 2,4 млрд долларов. За год он разбогател более чем в два раза. В 2020 году он занимал седьмое место с состоянием 1,1 млрд долларов.

Игорь Коломойский увеличил состояние с 1 млрд долларов до 1,8 млрд долларов и поднялся с восьмого на четвертое место.

Геннадий Боголюбов, как и в прошлом году, - на пятом месте. За год его состояние увеличилось с 1,2 млрд долларов до 1,7 млрд долларов.

На шестом месте Александр и Галина Гереги ("Эпицентр") - 1,7 млрд долларов. В прошлом году они были на четвертом месте с состоянием 1,3 млрд долларов.

Пятый президент Украины Петр Порошенко опустился с третьего на седьмое место. Его состояние выросло с 1,4 млрд долларов до 1,6 млрд долларов.

По данным издания, 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Входной билет в сотню подорожал на треть, до 125 млн долларов. За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство - в IT и энергетике.

На руку самым богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров - нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Весной 2021-го рост цен на сырьевые товары лишь ускорился, создавая неплохой зачин для увеличения состояния участников национальной сотни и в 2022 году. Впрочем, и для несырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались на фоне неопределенности, смешанной с паникой, отмечает издание.

Напомним, состояние Рината Ахметова в марте 2021 года составило 7,6 млрд долларов, что позволило ему занять 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира.