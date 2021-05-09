|9 мая 2021
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В Украине для мужчин предусмотрели декретный отпуск. Соответствующий закон сегодня вступил в силу Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после обнародования.
Ранее возможность уходить в декретный отпуск была только у матерей. Этот закон вводит новый вид отпуска - одноразовый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается работодателем. Отпуск будут предоставлять кому-то одному из родственников ребенка:
Предусмотрено и право работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.
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• В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает
6 мая 2021
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5 мая 2021
• Крупнейшие банки Европы собрали 30 миллионов евро на запуск конкурента Visa и MasterCard
• Отток инвестиций из Украины продолжается: сколько иностранцы вывели с начала года
• ТОП-3 причины заказать брендовые наручные часы
• Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне
• Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом
• В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости
30 апреля 2021
• В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк
• На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение
• Латвия открыла почетное консульство в Славянске
• Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины
• На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей
• Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов
28 апреля 2021
• Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег
• Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство
• На что обратить внимание при выборе кондиционера
• Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект
• Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски
26 апреля 2021
• Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк
• Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%
• Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов
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В Украине для мужчин предусмотрели декретный отпуск. Соответствующий закон сегодня вступил в силу Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".