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Фотофакт

Бездумная исполнительность

С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто
9 мая 2021 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В апреле в Украине зарегистрировали 38 800 подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - таким образом с начала года цифра достигла 126,5 тысяч единиц, что в четыре раза выше прошлогодних показателей.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Такое количество регистраций на 11% превысило показатель предыдущего месяца, добавляют в ассоциации. В то же время, в прошлом году сервисные центры МВД в условиях карантина не регистрировали применяемые авто.

Так, доля бывших в употреблении иномарок составила 79,5% от всех легковых автомобилей, за месяц впервые зарегистрировались в Украине.

Самым популярным подержанным автомобилем в апреле стал Renault Megane, которых зарегистрировали 2370 единиц. Следующим по регистрациями стал Volkswagen Golf, в апреле на украинские номера этих автомобилей перешло 2015 единиц.

На третьем месте расположился Volkswagen Passat с 1986 растаможенных и зарегистрированных авто. Дальше - Skoda Octavia, владельцами которой стали 1845 украинцев.

Закрывает пятерку Ford Focus с результатом 1508 авто.

Всего с начала 2021 года украинские номера получили почти 126,5 тысяч подержанных машин, завезенных из других стран - это вчетверо превышает регистрации новых легковых авто за соответствующий период.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто»

В апреле в Украине зарегистрировали 38 800 подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - таким образом с начала года цифра достигла 126,5 тысяч единиц, что в четыре раза выше прошлогодних показателей.

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