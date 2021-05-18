Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч

Большой теннис — второй по популярности вид спорта среди посетителей БК Париматч после футбола. Бетторов привлекает его зрелищность и возможность совершения live-ставок с одновременным просмотром прямых видеотрансляций. При этом теннис гораздо динамичнее футбола, поэтому будьте готовы к частым камбэками, которые способны кардинально изменить исход события.

По статистике Париматч в некоторые дни объем ставок на большой теннис в разделе https://parimatch.com/sport/tennis перебивает объем футбольных ставок, что в очередной раз подтверждает его востребованность среди бетторов.

Преимущества ставок на теннис в БК Париматч — почему выгодно ставить на теннис

Ключевое преимущество теннисных ставок — возможность отслеживания формы игроков. Здесь вам не придется следить за игрой команды спортсменов, чтобы определить форму каждого из них. Ваша задача — определить текущую форму соперников, что можно сделать во время просмотра 1-2 матчей с их участием. Среди других преимуществ ставок на теннис:

большое количество камбеков;

регулярность соревнований;

преимущества одиночных видов спорта!

В теннисе соревнования проводятся практически круглый год, поэтому с поиском событий для ставок точно не возникнет трудностей. При этом лучшая роспись традиционно доступна на престижные турниры, в которых выступают такие легенды, как Федерер и Уильямс. Однако нужно учесть, что по данным авторитетного портала sportarena.com оба спортсмена могут завершить карьеру уже в этом году.

Лучшие стратегии для ставок в лайве — как повысить шансы на победу

Предматчевая аналитика и наличие рабочей стратегии являются основой для тех, кто хочет достичь успеха в ставках на теннис. При этом важно учитывать, что стратегия ставок в лайве и прематче должна быть разной. Так, по live-линии действительно часто заключаются пари на победителя конкретного гейма, поэтому именно данная стратегия остается популярной среди опытных бетторов.

Но в лайве также важно быстро оценивать психологическое состояние каждого из спортсменов, поскольку довольно часто теннисисты одерживают именно волевую победу над соперником. Это особенно часто можно было наблюдать в матчах с участием Серены Уильямс, которая по информации портала ua.tribuna.com проведет 1000-й матч в профессиональной карьере.