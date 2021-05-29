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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
29 мая 2021 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине с начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 1 008 859 человек. Из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 тысячи человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"От начала вакцинальной кампании привито 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу - 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 123 964 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведена 1 132 821 прививка", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавирус в стране. Он намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса»

В Украине с начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 1 008 859 человек. Из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 тысячи человек.

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