Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов

Суши – самое знаменитое блюдо японской кухни, известное во всех уголках планеты. Сегодня в Украине сложно отыскать человека, которому не приходилось бы хотя бы раз в жизни попробовать вкусное и сытное экзотическое яство.

Суши: история и современность

Рис в Японии выращивают с давних времен, а из омывающих Японские острова морей вылавливают разнообразных морских обитателей. Суши были созданы в результате соединения риса и морепродуктов приблизительно в 6 веке нашей эры. Но в том варианте, в котором мы имеем возможность наслаждаться этим блюдом сегодня, оно было приготовлено искусным поваром Джохеем в начале 19 века. Рисовые шарики, в которые добавляли водоросли васаби, оборачивались мякотью сырой рыбы, краба или других обитателей прибрежных вод.

Знакомство европейцев с суши состоялось относительно недавно. Азиатское яство покорило жителей Европы пикантностью вкуса, оно стало любимым для миллионов людей.

Огромный выбор

Суши бывают с самыми разными начинками – крабом, масляной рыбой, кальмаром, лососем, креветками, угрем. Остроту продуктам придают пикантные специи и приправы, а соевый соус призван смягчить вкус.

Безопасность

При условии заказа суши в проверенной компании с хорошей репутацией беспокоиться за свое здоровье нет причин. В процессе их приготовления используются только свежие морепродукты самого высокого качества– никаких заморозок и полуфабрикатов. Транспортировка заказов осуществляется в специальных контейнерах, поэтому продукт доставляется клиентам в лучшем виде.

Полезность

Суши – это отлично сбалансированная, здоровая еда, в которой содержатся все вещества, необходимые для организма человека:

клетчатка нормализует пищеварение;

углеводы обеспечивают энергию и прилив сил;

белок является строительным материалом для клеток.

Задача имбиря и васаби – не только добавлять яству остроты и пикантности, но и противостоять токсинам, что достигается благодаря их антибактериальным и противовоспалительным свойствам.

Днепряне традиционно предпочитают суши в Днепре Watatsumi, Эта компания, специализирующаяся на доставке итальянской и японской еды на дом и в офисы, создана специально для людей, которые ценят вкусные и качественные блюда, а также максимальный комфорт во время приема пищи. Суши здесь готовят с душой и по высшему разряду. Покупатели могут сделать заказ через Интернет, воспользовавшись любым гаджетом с доступом во всемирную сеть. В меню на сайте компании представлен широкий ассортимент блюд, способный удовлетворить запросы любого гурмана.