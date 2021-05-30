Гидро- и пароизоляция при сроительстве дома: зачем нужна, какие материалы используются

|30 мая 2021
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В ходе строительства дома обустраивается его гидро- и пароизоляция. Гидроизоляция нужна, чтобы не допустить попадания воды с улицы или из почвы на чердак, в помещения или в подвал. Пароизоляция защищает утеплитель и строительные материалы от водяных паров из кухни, санитарного узла, ванной. Помимо этого, она предохраняет теплоизоляцию от конденсата, образующегося в результате перепада температур. Для выполнения этих задач применяются разные материалы.
Для создания гидроизоляционных мембран используются горячие асфальтовые растворы и мастики. Они оптимально подходят для изоляции горизонтальных поверхностей. Мастики и растворы легко наносятся, характеризуются надежностью, обладают устойчивостью к вибрациям и колебаниям сооружения.
Защитить фундамент и стены от воздействия воды можно с помощью жесткой обмазочной гидроизоляции на цементной или полимерной основе. Ее плюс заключается в отсутствии швов, устойчивости к механическим нагрузкам. Водостойкая штукатурка легко наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности.
Помимо этого, для обустройства гидроизоляции применяются гибкие обмазочные материалы на битумной и полимерной основе. Их легко использовать, они не оставляют швов, обладают устойчивостью к динамике сооружения. Тем не менее, их нужно дополнительно защищать от механических повреждений.
Спросом у строителей пользуются рулонные ПВХ мембраны для гидроизоляции стен и кровли. Они обладают устойчивостью как к воде, так и к химическим соединениям, быстро монтируются. ПВХ мембраны нуждаются в защите от механических воздействий и в дополнительной обработке швов.
Для обустройства пароизоляции используется специальная пленка. Она монтируется с внутренней стороны на утеплитель кровли и стен. Такой паробарьер препятствует негативному воздействию влаги на теплоизоляционные материалы, древесину, плиты ДСП. Поверхность, прилегающая к утеплителю, гладкая, а обратная сторона – шероховатая. Благодаря этой шершавости, имеющейся на пленке, удерживаются капли конденсата до их последующего испарения.
Применение гидро- и пароизоляции дает возможность продлить срок службы утеплителя, строительных материалов. Кроме того, изоляция от воды и пара позволяет поддерживать в помещениях комфортабельный микроклимат. Материалы, образующие паробарьер, характеризуются соответствием требованиям экологической безопасности. Они не выделяют вредные для здоровья человека вещества в процессе эксплуатации.
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