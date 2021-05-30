Дачный пруд для купания и разведения рыбы

|30 мая 2021
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Если оформление дачного участка играет для вас большую роль, значит вы точно задумывались о том, что бы сделать искусственный водоем для купания и ловли рыбы у себя на даче. Такой декоративный пруд дополнит ландшафт и станет завершающим пазлом. Проще всего это сделать при помощи гидроизоляционной пленки.
Только представьте, как приятно отдохнуть у воды, это настоящая живительная прохлада в летний знойный день. Плеск небольших волн действует успокаивающе на нервную систему человека. В таком пруду можно разводить настоящих рыбок. Если облагородить водоем, он станет изюминкой сада. Берег можно выложить красивыми камушками, цветной галькой, посадить растения, в том числе и водяные, они восхитительны в цветущем виде.
Важно, что воздух на участке становится увлажненным, это положительно сказывается на здоровье человека. Пруд становится настоящим местом силы, который подарит ресурс даже после тяжелого трудового дня.
Ухоженный чистый водоем является предметом восхищения не только домочадцев, но и гостей. Он может вполне заменить бассейн, в нем допускается купаться. Кроме того, можно проводить в водоеме домашние фотосессии, фотографии получатся уникальными.
Раньше, чтобы создать собственный пруд на земельном участке, нужно было выкапывать огромный котлован, стенки и дно отделывать глиной. Сегодня все проще — достаточно использовать гидроизоляционную пленки, ее особенностью является повышенная прочность.
Самый распространенный материал — пленка ПВХ для пруда, она имеет доступную цену, эластична. В продаже встречается простой или усиленный вариант, второй стоит дороже. Используется пленка в течение пяти лет. Она не токсична и гипоаллергенная. Применяют для небольших водоемов, которые не отличаются сильной глубиной или крупными габаритами.
Не рекомендуется укладывать ПВХ пленку на камни. Кроме того, корни некоторых растений способны разорвать материал. В таком случае необходимо подстилать геоткань. Чтобы водоем радовал глаз несколько лет, важно ответственно подойти к монтажу. Недопустимо проводить склейку или сварку частей пленки, если ожидается дождь либо температура выше 15 градусов.
Стоит отметить, что ПВХ имеет много достоинств:
Кроме этого полотна применяют бутилкаучуковую пленку, внешне она напоминает резину. Используется для глубоких дачных водоемов. Такая мембрана долговечна, служит не менее 15-20 лет, прочна, можно монтировать в любой сезон. Высокая эластичность, легко и быстро склеивается. Механическим способом тяжело повредить такое полотно. Состав пленки безопасен для рыб и человека, нетоксичен. При длительном контакте с жидкостью не гниет.
В продаже встречается нескольких цветов, обычно это черный, синий или голубой. Комбинируется как с грунтом, так и металлом, бетоном.
Если владелец дачного участка решил использовать пленку, необходимо подготовить такие инструменты:
Обязательно должен быть песок. Если паяльника нет, можно использовать клей-герметик.
В первую очередь вырывают котлован необходимого размера и формы. На дне делают подушку из песка, стенки будущего водоема выравнивают: убирают камни и торчашие корни растений. Пленка распределяются по котловану, части склеивают между собой, материал предварительно обезжиривается, зачищается наждачкой. Концы полотна вкапывают в землю, сверху распределяются камни очень аккуратно.
Дачный пруд можно сделать при помощи бетонирования или пластиковой основы. Если в дальнейшем планируется разведение рыб, подумайте над условиями. Должна соблюдаться оптимальная температура воды, допустимый уровень кислотности. Своевременно очищайте водоем от мусора.
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Комментарии к статье «Дачный пруд для купания и разведения рыбы»
Если оформление дачного участка играет для вас большую роль, значит вы точно задумывались о том, что бы сделать искусственный водоем для купания и ловли рыбы у себя на даче. Такой декоративный пруд дополнит ландшафт и станет завершающим пазлом. Проще всего это сделать при помощи гидроизоляционной пленки.