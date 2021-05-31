Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"

|31 мая 2021
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Главы правительств Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к президенту Еврокомиссии с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для стран "Восточного партнерства" по тому же принципу, что недавно применялся к странам Западных Балкан. Об этом сегодня, 31 мая, говорится в заявлении на сайте правительства Украины.
Отмечается, что в рамках недавно начатого трехстороннего формата усиленного сотрудничества по европейской интеграции между Украиной, Грузией и Молдовой главы правительств стран Ассоциированного Трио подписали совместное обращение в адрес Президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"В своем письме к руководительнице ЕК премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Грузии Гарибашвили и и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чоко обратились к Европейской Комиссии с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для инициативы «Восточного партнерства» по тому же принципу, который недавно был применен в страны Западных Балкан. Такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров помог бы избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки", - говорится в сообщении.
В частности, страны Ассоциированного Трио убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах партнерах, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванной пандемией COVID-19 эпидемиологического кризиса.
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Главы правительств Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к президенту Еврокомиссии с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для стран "Восточного партнерства" по тому же принципу, что недавно применялся к странам Западных Балкан. Об этом сегодня, 31 мая, говорится в заявлении на сайте правительства Украины.