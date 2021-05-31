Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском

Власти Израиля внесли Украину и Россию в список из 9 стран с самым высоким уровнем риска распространения Covid.

В списке опасных с точки зрения передачи инфекции вошли Аргентина, Украина, Эфиопия, Россия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

Выезд в эти страны для граждан Израиля временно запрещен.

При этом все пассажиры, побывавшие в указанных странах, должны изолироваться, даже если они сделали прививку против COVID-19 или переболели.

Ограничение будет действовать с 31 мая по 13 июня, но срок продлят в случае необходимости.