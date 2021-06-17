В Украине до конца лета продлили карантин, но с ослаблениями ограничений

|17 июня 2021
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Кабинет министров Украины продлил карантин, введенный после начала пандемии коронавируса, до 31 августа этого года.
Также во время заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока в стране действует "зеленый" уровень эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться, что позволит обновить приложение "Вдома".
Поэтому, с завтрашнего дня, с 17 июня, не нужно будет устанавливать мобильное приложение "Вдома" при возвращении из-за границы в Украину, добавили в Минцифры.
Это приложение запустили в апреле прошлого года. За это время его загрузили почти 1 млн человек. Им пользовались те, кто возвращались из-за границы. Ведь согласно постановлению правительства, для людей, прибывших из-за рубежа, действовало требование пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Или прислать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную болезнь, чтобы завершить самоизоляцию.
Несмотря на то, что приложение пока не будет использоваться при пересечении границы в Украину, соблюдение карантинных ограничений и противоэпидемических мероприятий до сих пор остаются необходимыми.
Также министр культуры и информации политики Александр Ткаченко в Telegram-канале сообщил, что теперь проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т.п.) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.
Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.
"Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации - ограничение выше не применяются", - сообщил он.
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Кабинет министров Украины продлил карантин, введенный после начала пандемии коронавируса, до 31 августа этого года.