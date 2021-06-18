В ООН назвали засуху "следующей пандемией"

|18 июня 2021
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Засуха — это скрытый глобальный кризис, который рискует стать “следующей пандемией”, если страны не примут срочных мер по управлению водными и земельными ресурсами и борьбе с чрезвычайной ситуацией с климатом. Об этом заявила в ООН, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Не менее 1,5 миллиарда человек непосредственно пострадали от засухи в этом веке, а экономические затраты примерно за то время оцениваются в 124 миллиарда. Развитые страны не имеют иммунитета. В последние годы США, Австралия и Южная Европа переживали засуху. Прямое влияние на засуху стоит более 6 млрд. Долларов в год в США и около 9 млрд. Евро в ЕС, но это также, вероятно, являются серьезными недооценка.
Рост населения также подвергает большее количество людей во многих регионах последствиям засухи.
Маме Мизутори, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения риска стихийных бедствий, отметила: “Засуха на грани превращения в следующую пандемию, и нет вакцины для ее лечения. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить с водным стрессом. Спрос будет опережать предложение в течение определенных периодов. Засуха является главным фактором деградации земель и снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур ”.
Она сказала, что многие люди имели представление о засухе, которая влияет на пустынные регионы Африки, но это не так. Сейчас засуха широко распространена, и к концу почти все страны испытывают ее в определенной форме.
Мизутори призвала правительства принять меры по предотвращению засухи путем реформирования и регулирования способа добычи, хранения и использования воды и управления землей. По ее словам, системы раннего предупреждения могут значительно помочь людям, которые находятся в опасности, и теперь доступны передовые методы прогнозирования погоды.
Отчет под названием “Отчет о глобальной оценке уменьшения риска стихийных бедствий Специальный отчет о засухе 2021” был опубликовано 17 июня и будет учтен в дискуссиях на жизненно важных переговорах ООН по климату, известных как Cop26, которые должны состояться в Глазго в ноябре.
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Комментарии к статье «В ООН назвали засуху "следующей пандемией"»
Засуха — это скрытый глобальный кризис, который рискует стать “следующей пандемией”, если страны не примут срочных мер по управлению водными и земельными ресурсами и борьбе с чрезвычайной ситуацией с климатом. Об этом заявила в ООН, передает УНН со ссылкой на The Guardian.