Достоинства электрических грилей Russell Hobs

У пищи, которая готовится на гриле, присутствует свой особый насыщенный вкус, который ни с чем не сравнится. Поэтому сейчас наиболее популярными становятся компактные электрогрили для дачи и дома. Есть большое количество брендов, предлагающих покупателям интересные модели с множеством функций. Можно выбрать бюджетные варианты или более дорогостоящие.

В настоящее время технический ряд этих устройств имеет следующие разновидности:

Зафиксированные и переносные. Стационарно установленные грили могут быть настольными и напольными. Чаще всего они применяются дома в кругу семьи. Переносные (мобильные) применяются для поездок на дачу, в лес и т. д.

Нержавеющий или пластиковый корпус. Нержавеющая обшивка надёжная и служит более долгое время. Пластик – бюджетный вариант.

Закрытый, универсальный или открытый тип. Используются в зависимости от выбора вида приготавливаемой пищи.

Металлическая рабочая поверхность, стеклокерамика или чугунная решётка. Наиболее оптимальные по стоимости – металлические поддоны или чугунные решётки. Стеклокерамика очень хрупкая.

Контактные и бесконтактные. Присутствует или нет контакт с нагревательным элементом.

При приобретении электрического гриля для приготовления разнообразных продуктов с учётом своих предпочтений в кулинарии и численности семейства специалисты рекомендуют грили russell hobbs, они имеют ножки с возможностью регулировки, антипригарное покрытие и закрытый вид корпуса, то есть всё, что подходит для домашнего переносного образца.

Преимущества электрогриля Russell Hobbs

Блюда готовятся быстро и эффективно.

В приготовленных рыбе и мясе остаётся жира меньше, чем при других методах готовки.

При термическом способе сохраняются антиоксиданты.

Легко чистится из-за съёмных пластин и антипригарного покрытия.

Привлекательный внешний вид.

Изделие высокого класса, имеющее средний расценочный интервал.

Транспортабельность. Легко перемещается вследствие своих малых размеров.

Универсальность. Предусмотрены различные методы приготовления пищи: плоскость для плавления или мини-жаровня.

Данные электрические грили удобно применять для приготовления различных блюд. Их большой ассортимент позволяет выбрать оптимальную модель, отвечающую всем требованиям клиентов. Благодаря своим небольшим габаритам они занимают мало места на кухне.