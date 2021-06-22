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Бездумная исполнительность

Достоинства электрических грилей Russell Hobs

Татьяна Ковалева
22 июня 2021 Просмотров: 57  

У пищи, которая готовится на гриле, присутствует свой особый насыщенный вкус, который ни с чем не сравнится. Поэтому сейчас наиболее популярными становятся компактные электрогрили для дачи и дома. Есть большое количество брендов, предлагающих покупателям интересные модели с множеством функций. Можно выбрать бюджетные варианты или более дорогостоящие.

В настоящее время технический ряд этих устройств имеет следующие разновидности:

  • Зафиксированные и переносные. Стационарно установленные грили могут быть настольными и напольными. Чаще всего они применяются дома в кругу семьи. Переносные (мобильные) применяются для поездок на дачу, в лес и т. д.
  • Нержавеющий или пластиковый корпус. Нержавеющая обшивка надёжная и служит более долгое время. Пластик – бюджетный вариант.
  • Закрытый, универсальный или открытый тип. Используются в зависимости от выбора вида приготавливаемой пищи.
  • Металлическая рабочая поверхность, стеклокерамика или чугунная решётка. Наиболее оптимальные по стоимости – металлические поддоны или чугунные решётки. Стеклокерамика очень хрупкая.
  • Контактные и бесконтактные. Присутствует или нет контакт с нагревательным элементом.

При приобретении электрического гриля для приготовления разнообразных продуктов с учётом своих предпочтений в кулинарии и численности семейства специалисты рекомендуют грили russell hobbs, они имеют ножки с возможностью регулировки, антипригарное покрытие и закрытый вид корпуса, то есть всё, что подходит для домашнего переносного образца.

Преимущества электрогриля Russell Hobbs

  • Блюда готовятся быстро и эффективно.
  • В приготовленных рыбе и мясе остаётся жира меньше, чем при других методах готовки.
  • При термическом способе сохраняются антиоксиданты.
  • Легко чистится из-за съёмных пластин и антипригарного покрытия.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Изделие высокого класса, имеющее средний расценочный интервал.
  • Транспортабельность. Легко перемещается вследствие своих малых размеров.
  • Универсальность. Предусмотрены различные методы приготовления пищи: плоскость для плавления или мини-жаровня.

Данные электрические грили удобно применять для приготовления различных блюд. Их большой ассортимент позволяет выбрать оптимальную модель, отвечающую всем требованиям клиентов. Благодаря своим небольшим габаритам они занимают мало места на кухне.

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