США объявили страны для получения 55 млн доз вакцины от COVID-19: в списке опять есть Украина

Белый дом в понедельник опубликовал список стран, которые получат 55 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые США обязались выделить к концу июня. В списке снова есть и Украина.

Ранее Белый дом назвал получателей первых 25 млн из 80 миллионов доз, которые США обязались распределить. В списке была Украина.

Страны со всего мира делали запрос на вакцину у США, в том числе и Украина.

Так, 75% новооглашенных доз США будут распределены через COVAX, а 25% будут переданы напрямую отдельным странам.

Конкретная разбивка доз по странам не была предоставлена, но 41 миллион доз будет распределен через глобальный механизм COVAX между странами Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

14 миллионов доз, или 25% от следующей партии, будут напрямую распределены с "региональными приоритетами" в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Восточной Европе, в том числе и Украине, Грузии и другим странам.

"Примерно 14 миллионов - или 25% из этих 55 миллионов вакцин - будут переданы с региональными приоритетами и другим получателям, таким как: Колумбия, Аргентина, Гаити, другие страны КАРИКОМ, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Нигерия, Кения, Гана, Кабо-Верде, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Тунис, Оман, Западный берег и Газа, Украина, Косово, Грузия, Молдова и Босния", - сообщили в Белом доме.