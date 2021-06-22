|22 июня 2021
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Белый дом в понедельник опубликовал список стран, которые получат 55 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые США обязались выделить к концу июня. В списке снова есть и Украина.
Ранее Белый дом назвал получателей первых 25 млн из 80 миллионов доз, которые США обязались распределить. В списке была Украина.
Страны со всего мира делали запрос на вакцину у США, в том числе и Украина.
Так, 75% новооглашенных доз США будут распределены через COVAX, а 25% будут переданы напрямую отдельным странам.
Конкретная разбивка доз по странам не была предоставлена, но 41 миллион доз будет распределен через глобальный механизм COVAX между странами Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.
14 миллионов доз, или 25% от следующей партии, будут напрямую распределены с "региональными приоритетами" в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Восточной Европе, в том числе и Украине, Грузии и другим странам.
"Примерно 14 миллионов - или 25% из этих 55 миллионов вакцин - будут переданы с региональными приоритетами и другим получателям, таким как: Колумбия, Аргентина, Гаити, другие страны КАРИКОМ, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Нигерия, Кения, Гана, Кабо-Верде, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Тунис, Оман, Западный берег и Газа, Украина, Косово, Грузия, Молдова и Босния", - сообщили в Белом доме.
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Комментарии к статье «США объявили страны для получения 55 млн доз вакцины от COVID-19: в списке опять есть Украина»
Белый дом в понедельник опубликовал список стран, которые получат 55 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые США обязались выделить к концу июня. В списке снова есть и Украина.