Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции

|23 июня 2021
|Просмотров: 34
|
Отдых в Черногории, Албании и Хорватии в июле становится хорошей альтернативой заметно подорожавшим путевкам в Турцию. Несмотря на большое количество рейсов на курортные направления Адриатики, авиакомпании добавляют новые полетные программы.
Например, авиакомпания "SkyUp" на днях запустила регулярные рейсы в три города Хорватии: Сплит, Пулу и Дубровник. Судя по расписанию, опубликованному на сайте авиакомпании, в первые два города можно будет летать дважды в неделю, в Дубровник – один раз. Стоимость билетов – от 2149 гривен в одну сторону.
Между тем в эту страну поставлено и так много вылетов на лето, отмечают эксперты. Это значит, что цены на туры будут снижаться, чтобы заполнить места в самолетах.
Какой сейчас спрос и стоимость отдыха на курортах балканских стран, специалисты туристического рынка рассказали профильному изданию Turprofi.com.ua.
Хорватия в этом сезоне проигрывает соседним курортным странам из-за особенностей въезда. Для поездки нужно предъявлять один из таких документов: негативный результат теста на COVID, сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении. Кроме того, отдых в этой стране традиционно более дорогой, чем в Черногории или Албании.
"С Хорватией - сложно. Туда заявлено слишком много вылетов. Избыток предложения при недешевом товаре заставляет туроператоров "гореть", однако уменьшить количество рейсов без убытков не позволяют контракты с авиакомпаниями", — рассказал изданию директор "Adria Hit Group" Владимир Швец.
По его словам, туроператоры ставили борта с меньшим количеством мест, но существенной роли это не сыграло — вылеты все равно необходимо "прореживать".
"Туры в Хорватию горят, приходится распродавать по дешевке. В августе многие гостиницы могут быть заняты европейцами, которые там активно отдыхают, и самолеты из Украины полетят в Хорватию полупустыми", – прогнозирует эксперт.
Спрос на отдых в Черногории летом остается на высоком уровне. При этом украинцы являются основными туристами на курортах этой страны, говорят эксперты. Интерес к направлению начал расти еще больше с подорожанием Турции.
"Спрос на Черногорию стабилен, несмотря на большое количество перелетов. Их так много, что я даже потерялся: из всей Украины летит, наверное, рейсов 50 в неделю. При этом самолеты забиты битком, особенно на праздники", — отметил Владимир Швец.
По его словам, массовый поток туристов в эту страну обеспечивает именно Украина. Это связано с тем, что Черногория не вошла в список безопасных стран для граждан ЕС, а из России и Беларуси туристы не могут приехать.
"Но цены будут расти и к началу жаркого сезона в июле мы будем наблюдать ценовой перепад, который может негативно повлиять на спрос. Впрочем, он быстро восстановится. На фоне подорожавшей Турции остальные открытые страны становятся более привлекательными, так что плюсов все равно больше, чем минусов", — добавил он.
Сейчас в Черногории заканчиваются акции, которые в начале сезона предлагали отдых по низкой цене. При этом лучшие отели уже полностью забронированы на июль, а некоторые – и на август.
Популярна среди украинских туристов также Албания, в которую можно ехать без тестов и карантина. По информации Владимира Швеца, по этому направлению поставлено много рейсов и предложений, места в самолетах хорошо заполняются.
При этом растет спрос и на новое направление в этом сезоне - Грецию, которая всегда конкурировала с Хорватией благодаря большему количеству дешевых отелей, и на Кипр.
"Продажи в Грецию идут хорошо. Особенно после того, как подорожала Турция. На Кипр меньше бронирований, чем хотелось бы — люди боятся повторных тестов. Но интерес все равно очень приличный", — отметила соучредитель туроператора "TPG" Елена Бойко.
Несмотря на высокий спрос на отдых в этих странах, он не превышает 10% процентов всех продаж. На первом месте по предпочтениям остается Турция, отмечают турагенты.
"У нас по Греции, Кипру и Черногории продажи единичные. Люди хотят all inclusive", – объясняет руководитель туристической компании "Аррива" Надежда Черняк.
Недельный отдых для двоих в доступных странах, по данным издания, на ближайшие даты стоит в пределах таких сумм:
К слову, только в Албанию и Черногорию можно ехать на отдых без тестов на COVID.
23 июня 2021
• BOSS — олицетворение успешного человека
• Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции
• Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ
22 июня 2021
• США объявили страны для получения 55 млн доз вакцины от COVID-19: в списке опять есть Украина
• Олимпиада-2020: организаторы собираются разрешить продажу алкоголя зрителям
• Достоинства электрических грилей Russell Hobs
• В Украине началась вакцинация коллективов: как получить прививку
• Выбираем смартфон: основные характеристики
• Украина заняла третье место в группе C. Что нам нужно для выхода в 1/8 финала Евро-2020
• Можно ли получить вторую дозу вакцины раньше срока: ответ Минздрава
18 июня 2021
• УЕФА попросил футболистов на Евро-2020 не прятать бутылки спонсоров
• В ООН назвали засуху "следующей пандемией"
• Ярмоленко стал самым результативным игроком сборной Украины. Но Шевченко - самый забивной
• Почему погашение кредита Ощадбанк лучше осуществлять через интернет
• Гутерриш остался генсеком ООН на второй срок
• Как будут работать банки на Троицу и День Конституции: НБУ разъяснил график работы
17 июня 2021
• В Чехии демонтировали последнюю в стране телефонную будку
• В Украине до конца лета продлили карантин, но с ослаблениями ограничений
• Погашение кредита Swizo — быстро и легко в Bank24
• Нидерланды обыграли Австрию в группе Украины и досрочно вышли в плей-офф Евро-2020
• Украина минимально обыграла Северную Македонию
8 июня 2021
• Нацбанк определил лучшие монеты Украины за 2020 год
• НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен
• Кем можно устроиться на работу за границей?
• Сервис єМалятко заработал для ОРДЛО и Крыма: как получить украинское свидетельство о рождении
• В мае производство авто в Украине увеличилось в 8 раз
7 июня 2021
• Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии
• С картой страны и "Слава Украине": УЕФА одобрил форму украинской сборной
• В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страны
— 23 июня 2021 —
Бренд BOSS основан в далеком 1923 году в городке Метцинген в Германии. Все начиналось с небольшой фабрики, которая занималась пошивом рабочей и спортивной одежды. Но однажды торговая марка начала выпускать мужские костюмы. Это было самое верное решение в истории компании, которое и принесло ей всемирную славу и признание.
— 23 июня 2021 —
Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 Дэвид Набарро считает, что маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию. Такие требования обусловлены мутацией коронавируса.
— 22 июня 2021 —
Белый дом в понедельник опубликовал список стран, которые получат 55 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые США обязались выделить к концу июня. В списке снова есть и Украина.
— 22 июня 2021 —
У пищи, которая готовится на гриле, присутствует свой особый насыщенный вкус, который ни с чем не сравнится. Поэтому сейчас наиболее популярными становятся компактные электрогрили для дачи и дома. Есть большое количество брендов, предлагающих покупателям интересные модели с множеством функций. Можно выбрать бюджетные варианты или более дорогостоящие.
Приветствую, гость! Вход
23 июня 2021
• BOSS — олицетворение успешного человека
• Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции
• Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ
22 июня 2021
• США объявили страны для получения 55 млн доз вакцины от COVID-19: в списке опять есть Украина
• Олимпиада-2020: организаторы собираются разрешить продажу алкоголя зрителям
• Достоинства электрических грилей Russell Hobs
• В Украине началась вакцинация коллективов: как получить прививку
• Выбираем смартфон: основные характеристики
• Украина заняла третье место в группе C. Что нам нужно для выхода в 1/8 финала Евро-2020
• Можно ли получить вторую дозу вакцины раньше срока: ответ Минздрава
18 июня 2021
• УЕФА попросил футболистов на Евро-2020 не прятать бутылки спонсоров
• В ООН назвали засуху "следующей пандемией"
• Ярмоленко стал самым результативным игроком сборной Украины. Но Шевченко - самый забивной
• Почему погашение кредита Ощадбанк лучше осуществлять через интернет
• Гутерриш остался генсеком ООН на второй срок
• Как будут работать банки на Троицу и День Конституции: НБУ разъяснил график работы
17 июня 2021
• В Чехии демонтировали последнюю в стране телефонную будку
• В Украине до конца лета продлили карантин, но с ослаблениями ограничений
• Погашение кредита Swizo — быстро и легко в Bank24
• Нидерланды обыграли Австрию в группе Украины и досрочно вышли в плей-офф Евро-2020
• Украина минимально обыграла Северную Македонию
8 июня 2021
• Нацбанк определил лучшие монеты Украины за 2020 год
• НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен
• Кем можно устроиться на работу за границей?
• Сервис єМалятко заработал для ОРДЛО и Крыма: как получить украинское свидетельство о рождении
• В мае производство авто в Украине увеличилось в 8 раз
7 июня 2021
• Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии
• С картой страны и "Слава Украине": УЕФА одобрил форму украинской сборной
• В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страны
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции»
Отдых в Черногории, Албании и Хорватии в июле становится хорошей альтернативой заметно подорожавшим путевкам в Турцию. Несмотря на большое количество рейсов на курортные направления Адриатики, авиакомпании добавляют новые полетные программы.