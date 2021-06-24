в Украине появился новый праздник

— 24 июня 2021 —

Лето в самом разгаре. Это означает, что пора отпусков уже началась. Некоторые уже успели отдохнуть, а кто-то только планирует. С 2020 года в связи со всемирной пандемией COVID-19 заграничные поездки стали проблемой. Во многие страны ограничен въезд, а для поездки туда, где разрешен, требуются дорогостоящие тесты ПЦР COVID-19 и карантинные меры.

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