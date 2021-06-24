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Бездумная исполнительность

в Украине появился новый праздник
24 июня 2021 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Президент Владимир Зеленский учредил День тренера 25 мая. Об этом говорится в указе №263 от 24 июня, размещенном на сайте Офиса президента.

"В поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День тренера, который отмечать ежегодно 25 мая", - сказано в нем.

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Комментарии к статье «в Украине появился новый праздник»

Президент Владимир Зеленский учредил День тренера 25 мая. Об этом говорится в указе №263 от 24 июня, размещенном на сайте Офиса президента.

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